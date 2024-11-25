Салах давал интервью, когда сзади подошел Ван Дейк. Фанаты «Ливерпуля» оценили реакцию Вирджила на ответ про контракт

32-летний форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах переживает вторую молодость . Игрок отлично чувствует себя в команде Слота и в последнем матче сделал дубль, позволивший команде на восемь очков оторваться от «Манчестер Сити».

В двенадцати матчах АЛП египтянин забил десять голов и отдал шесть голевых передач. При этом контракт Салаха с клубом завершается летом следующего года.

На этой неделе Мо рассказал, что ему все еще не предложили новый договор, хотя на дворе почти декабрь. При этом он чувствует себя скорее «вне клуба, чем в нем». Салах такой не один − кроме него такая же ситуация у Трента Александера-Арнолда и Вирджила Ван Дейка.

Последний из этой троицы, сыгравший в воскресенье против своей бывшей команды, не мог не отреагировать, когда увидел Салаха, беседующего с представителями СМИ на «Сент-Мэрис».

Пока египтянин излагал мысли собравшимся журналистам, Ван Дейк медленно подошел к нему сзади и, ухмыльнувшись, поймал взгляд Салаха, который, похоже, тоже нашел ситуацию забавной.

Вот что написали под видео болельщики «Ливерпуля»:

💭«Как только появился ВВД, язык тела Мо стал более тревожным, и он это осознал. Как будто его поймали на том, чего он не должен был делать, хаха».

💭«Ну и бардак в «Ливерпуле». Плохое летнее окно, когда мы подписываем кривоногого вингера и вратаря, когда у нас и так есть люди на эти позиции».

💭«Не удалось приобрести полузащитника, и теперь мы на пороге потери легенд клуба. Ни один контракт не перевесит стоимость замены и падение результативности. Сделайте это!»

💭«Если Мо, Вирджил и Трент уйдут, это будет крайне неловко и катастрофично для FSG. Все в «Ливерпуле» идет через этих игроков. Мы не можем позволить себе потерять даже одного из них».

💭«Думаю, Вирдж знает, что что-то может произойти. Не может быть, чтобы наш капитан не был в курсе».