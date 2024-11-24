У Салаха – сто голов за «Ливерпуль» на выезде. По этому показателю Мо обходят лишь два игрока

Мохамед Салах оформил дубль в выездной победе «Ливерпуля» над «Саутгемптоном» со счетом 3:2. Теперь в копилке египтянина – сто голов в футболке «красных» за пределами «Энфилда»!

Салах стал лишь третьим игроком в истории «Ливерпуля», которому удалось забить за команду сто голов на выезде. Мо опережают Роджер Хант (112 мячей) и Иан Раш (161 мяч). Всего у фараона – 223 гола за «Ливерпуль» во всех турнирах, вингер взял эту планку за 367 матчей.

По системе «гол+пас» в АПЛ Салах набрал 242 очка. Ему осталось набрать семь очков, чтобы сравниться с Тьерри Анри в рейтинге лучший игроков по голевым действиям в истории турнира:

В этом сезоне Премьер-лиги египтянин набрал 16 очков по системе «гол+пас», после 12-ти туров он лидер чемпионата по результативности.

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