Рубен Аморим — седьмой португальский тренер в АПЛ. Добьется ли он успеха, как Моуринью или провалится, как Андре Виллаш-Боаш?

Рубен Аморим возглавил «Манчестер Юнайтед». Бывший тренер «Спортинга» дебютировал в качестве наставника команды в матче с «Ипсвич Таун» (1:1).

39-летний тактик — уже седьмой португальский тренер, работавший в АПЛ. Но будет ли он таким же успешным, как Жозе Моуринью, или таким же неудачником, как Андре Виллаш-Боаш?

Давайте вспомним всех португальцев, пробовавших себя в Англии.

Жозе Моуринью

Пионер среди португальских тренеров: Жозе первым попробовал себя в Премьер-лиге.

Он покорил Европу с «Порту», ​​затем стал тренером «Челси» — выиграл два титула АПЛ подряд с 2004 по 2006 год. Жозе добавил в свое резюме Кубок Англии в 2016 году и два Кубка Лиги в 2005 и 2007 годах.

После успешных периодов в «Интере» и «Реале» он вернулся на «Стэмфорд Бридж» и завоевал еще один титул Премьер-лиги в 2015 году, а также Кубок Лиги в том же году.

За время работы с «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год он выиграл Лигу Европы.

Однако за 17 месяцев в «Тоттенхэме» «Особенный» не завоевал ни одного трофея, а в 2021 году его уволили за несколько дней до финала Кубка лиги против «Манчестер Сити».

Андре Виллаш-Боаш

Интересно, что Виллаш-Боаш руководил теми же клубами, что и Моуринью — «Челси» и «Тоттенхэмом».

Но с некоторой разницей.

С самого начала Виллаш-Боаш был катастрофой в «Челси», расстроив капитана клуба Джона Терри, попытавшись посадить его в эконом-класс на самолете, отправлявшемся в предсезонный тур, в то время как молодежная команда сидела в первом классе.

Португалец был уволен всего через восемь месяцев после назначения, а «Челси» вылетел из первой четверки АПЛ.

Затем Виллаш-Боаш снова появился в Лондоне, сменив в «Тоттенхэме» Гарри Реднаппа. Все пошло не так через 17 месяцев, когда поражение со счетом 6:0 от «Манчестер Сити» и разгрома со счетом 5:0 от «Ливерпуля» - эти матчи стали причиной его увольнения.

Марку Силва

Сейчас Силва проводит свой самый успешный период в качестве тренера в Англии, спокойно руководя «Фулхэмом».

До этого Силва несколько лет работал в «Эвертоне». В его первый сезон в «Гудисон Парк» «Ириски» заняли восьмое место в Премьер-лиге.

Однако он не смог повторить эти подвиги во втором сезоне, и после поражения со счетом 5:2 от «Ливерпуля» он был уволен, а клуб оказался на 18-м месте в АПЛ.

До «Эвертона» Силва работал в «Уотфорде».

А самым первым назначением португальца в Премьер-лиге стал его переход в «Халл Сити» в январе 2017 году. Его наняли, чтобы спасти клуб от вылета. Несмотря на то, что Силва выиграл четыре последних домашних матча, этого оказалось недостаточно, чтобы спасти йоркширский клуб.

Нуну Эшпириту Санту

Как и Силва, Эшпириту Санту имеет большой опыт работы в Англии.

Он возглавил «Вулверхэмптон» в 2017 году и вывел команду в Премьер-лигу, выиграв Чемпионшип в свой первый сезон.

Два последовательных седьмых места, а также выход в четвертьфинал Лиги Европы в 2020 году закрепили его наследие.

Португалец покинул клуб по обоюдному согласию в конце сезона 2020/21, присоединившись к «Тоттенхэму». Однако он был уволен всего через четыре месяца после домашнего поражения со счетом 0:3 от «Манчестер Юнайтед», которое стало пятым поражением команды в семи матчах и оставило их девятыми в лиге.

В настоящее время Эшпириту Санту отлично справляется с работой в «Ноттингем Форест», куда он перешел в 2023 году. В прошлом сезоне он спас команду от вылета, а теперь «Форест» занимает место первой семерке АПЛ.

Бруну Лаже

Лаже пришел в Премьер-лигу с медалью победителя чемпионата Португалии в кармане в 2021 году.

Но это ничего не значило в течение его 16-месячного пребывания в «Вулверхэмптоне». Он разрушил успешную команду Эшпириту Санту, изменив ее состав.

«Вулверхэмптон» занял десятое место в АПЛ и не смог одержать ни одной победы в семи последних матчах сезона.

Следующим летом Лаже побил трансферный рекорд клуба, подписав Матеуса Нунеса за 38 миллионов фунтов. Но после поражения от «Вест Хэма» в первой половине сезона 2022/23 он и его команда были уволены.

Карлуш Карвальял

Карвальял доказал свою состоятельность в «Шеффилд Уэнсдей» в Чемпионшипе, но покинул клуб по обоюдному согласию в 2017 году.

Он был назначен новым тренером «Суонси Сити» в январе, и даже заработал номинацию на звание тренера месяца Премьер-лиги после того, как одержал последовательные домашние победы над «Ливерпулем» и «Арсеналом».

Однако, это не помогло Карлушу спасти валлийский клуб от вылета. Он покинул стадион «Либерти», вернулся в Португалию и устроился на работу в «Рио Аве».