🎥 «Ему следовало послать их всех!» Фанатов «МЮ» разозлил Эд Ширан – музыкант грубо прервал интервью Аморима

Эд Ширан летом приобрел миноритарный пакет акций «Ипсвича» – команды, которую он поддерживает с детства.

Музыкант с трибун наблюдал за тем, как его родной клуб не дал «Манчестер Юнайтед» увезти домой три очка. Встреча команд закончилась ничьей 1:1, Эд был счастлив.

После матча Ширан ворвался в эфир Sky Sports, чтобы поприветствовать Джейми Реднаппа. Все могло получиться мило, если бы в этот момент Эд не прервал интервью Рубена Аморима.

Для португальца встреча с «Ипсвичем» стала первой игрой у руля «МЮ». Тренер явно рассчитывал на другой результат в матче с командой, занимающей 18-е место в чемпионате, настроение у него и так было не самое лучшее.

Появление музыканта в эфире вышло максимально неловким.

«К нам присоединился Эд Ширан, – начала ведущая. – Мы как раз говорили с Рубеном Аморимом».

«Он вряд ли хочет со мной говорить», – пошутил певец.

«Нет, я не хочу», – ответил португалец.

Эд заявил, что рад вернуться в Премьер-лигу, договорился поболтать с Джейми позже и выпорхнул из кадра.

В соцсетях поклонники футбола поступок Ширана, мягко говоря, не оценили:

💭 «Эд Ширан прервал интервью Рубена Аморима после матча. Мне все равно, кто он, но я считаю, что это было очень грубо и неуважительно. Он мог просто дождаться окончания интервью».

💭 «Эд Ширан – классный парень, музыка приятная, но этот момент с Аморимом просто взбесил меня. Это крайне неуважительно, чертовски грубо. Надеюсь, он просто был слишком рад, что его команда не проиграла».

💭 «Честно говоря, я немного ошеломлен тем, насколько груб был Эда Ширан. Амориму следовало послать их всех к черту».

💭 «Ненавижу «Юнайтед», но мне искренне жаль Аморима. Ему будет ужасно сложно в Англии».

💭 «Он не хотел никого обидеть, Эд – хороший парень. Вышло неловко, но, наверное, Эд не знал, что ему нельзя было туда подходить. Думаю, он пока не очень хорошо знает, как работают футбольные матчи».

💭 «Португальские журналисты благодарили Аморима за то уважение, которое он проявил к ним в «Спортинге». Он ответил, что это уважение было взаимным. Маловероятно, что у него будут такие же отношения с английскими СМИ, особенно когда Эд Ширан решает дать неожиданные интервью…».

💭 «На месте Аморима я бы ушел, но если бы он так поступил, в СМИ начался бы цирк, ему это сейчас не нужно. Ему просто нужно тренировать своих парней».

Простим Эда?

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