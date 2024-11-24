📸🎥 «МЮ» понадобилось 80 секунд для первого гола при Амориме! Реакция Рубена на мяч – абсолютное хладнокровие 🥶

Первая игра Рубена Аморима в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» выпала на выездную встречу с «Ипсвичем» в 12-м туре Премьер-лиги.

Новые подопечные португальца не подвели. Уже на второй минуте Рэшфорд открыл счет с передачи Диалло, игра команды в атаке получилась очень слаженной.

А сам Рубен, кажется, даже не удивился.

Тренер спокойно попивал воду, глядя на поле.

Фанаты уже в восторге:

💭 «Аморим – новый Анчелотти на «Олд Траффорде». Что за хладнокровная реакция на первый гол команды!»

💭 «Думал, меня больше порадует гол Рэшфорда, но реакция Аморима абсолютно блестящая. Как же он спокоен».

💭 «У «МЮ» появился свой Палмер. Коул, вот что значит хладнокровие».

💭 «Нулевая реакция Аморима на гол Рэшфорда. Парни, у этого тренера очень высокие стандарты».

💭 «Рубен Аморим – настоящий гангстер! Кто видел его реакцию на гол Рэшфорда? Было приятно видеть, что реакции почти не было, он чертовски хладнокровен».

Как вам первый мяч «дьяволов» при новом тренере?

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