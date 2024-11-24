📸🎥 «МЮ» понадобилось 80 секунд для первого гола при Амориме! Реакция Рубена на мяч – абсолютное хладнокровие 🥶
Первая игра Рубена Аморима в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» выпала на выездную встречу с «Ипсвичем» в 12-м туре Премьер-лиги.
Новые подопечные португальца не подвели. Уже на второй минуте Рэшфорд открыл счет с передачи Диалло, игра команды в атаке получилась очень слаженной.
А сам Рубен, кажется, даже не удивился.
Тренер спокойно попивал воду, глядя на поле.
Фанаты уже в восторге:
💭 «Аморим – новый Анчелотти на «Олд Траффорде». Что за хладнокровная реакция на первый гол команды!»
💭 «Думал, меня больше порадует гол Рэшфорда, но реакция Аморима абсолютно блестящая. Как же он спокоен».
💭 «У «МЮ» появился свой Палмер. Коул, вот что значит хладнокровие».
💭 «Нулевая реакция Аморима на гол Рэшфорда. Парни, у этого тренера очень высокие стандарты».
💭 «Рубен Аморим – настоящий гангстер! Кто видел его реакцию на гол Рэшфорда? Было приятно видеть, что реакции почти не было, он чертовски хладнокровен».
Как вам первый мяч «дьяволов» при новом тренере?
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😳 Ух, какой Аморим дерзкий – сам назвал причину, по которой «Юнайтед» выбрал его