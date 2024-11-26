Рассказ Артема Денисова.

Таблица Лиги чемпионов после половины общего этапа выглядит оригинально: «ПСЖ» вне топ-24, «Бавария» сразу за загребским «Динамо», которое раздавлено в очном матче 2:9, а за лидирующим «Ливерпулем» следуют «Спортинг», «Монако» и «Брест».

«Брест» удивляет сильнее других. Перед стартом турнира аналитическая компания Opta давала 13% на попадание «Бреста» в топ-24. Лишь пять клубов оценивались хуже: «Штурм» (10,4%), «Црвена Звезда» (6,9%), «Янг Бойз» (4,3%), «Шахтер» (3,9%), и «Слован» (1,2%). У четырех команд ноль очков после четырех туров, только у «Шахтера» четыре, но это все равно лишь 28-е место.

А «Брест» набрал уже 10 очков. Теперь Opta дает 99,3% на рывок «Бреста» хотя бы в топ-24, 26,9% – на топ-8, что сразу гарантирует место в 1/8 финала.

Вот что нужно знать о пока главной сенсации ЛЧ.

«Брест» вполне заслуженно набрал 10 очков. Сложнее всего было против команды, которую разгромили 4:0

Я смотрел все матчи «Бреста» в ЛЧ, так что коротко пройдемся по каждому.

● 2:1 против «Штурма» – абсолютно по делу. «Брест» был интенсивнее, мощнее в единоборствах, колючее. «Штурм» фактически ничего не создал, даже гол – это вообще-то автогол, неудачная срезка.

● 4:0 против «Зальцбурга» – единственный странноватый с точки зрения результата матч. «Зальцбург» создавал много моментов через левый фланг и при 0:0, и при 0:1. Проблема «Зальцбурга» в том, что этот же фланг проваливался в обороне. Все голы «Бреста» пришли оттуда. После 0:2 «Зальцбург» сдался. У «Бреста» была идеальная реализация, у «Зальцбурга» – никакущая. Такое бывает. По содержанию это матч на три результата.

● 1:1 против «Байера» – «Брест» успешно утопил сильного соперника в вязком футболе, достойно защищался, во втором тайме переходил на владение как оборонительный инструмент. Команда Эрика Руа практически ничего не создала, но ведь и «Байер» создал мало, после перерыва нанес лишь три удара, так что ничья вполне по делу.

● 2:1 против «Спарты» = матч против «Штурма», копировать-вставить. Абсолютно заслуженная победа. Классика «Бреста»: заколебать забросами и запрессинговать до талого, когда чувствуешь, что соперник поплыл. Только в конце чуть расслабились, из-за чего лишились сухой игры.

Парадокс: сложнее всего «Бресту» было против «Зальцбурга», который по счету вынесли 4:0. Победы над «Штурмом» и «Спартой» порадовали не только результатом – «Брест» был значительно сильнее и по игре. Матч с «Байером» дает робкую надежду, что «Брест» поборется и с сильными соперниками. Почему только робкую – об этом дальше.

В какой футбол играет «Брест»

«Брест» – лидер Лиги 1 по длинным пасам (1007) и верховым единоборствам (386). Эти два показателя здорово фиксируют суть команды: не самая мастеровитая, но крайне боевитая. Против такой нельзя экономить силы, сразу накажут за счет физического превосходства. Еще «Брест» в пятерке лидеров чемпионата Франции по числу навесов и интенсивности прессинга – тоже хорошие детали портрета.

Весной я уже писал текст про «Брест», там подробный разбор игрового стиля.

Забросы, единоборства, навесы – если не гол, а потеря мяча, то прессинг. Пожалуй, в новом сезоне ярче прежнего заметно, что «Брест» порой успокаивает игру владением, как с «Байером» в ЛЧ. Обычно команды, любящие забросы и навесы, максимально вертикализируют игру, тогда как «Брест» владеет мячом 51,4%, это 7-й показатель в Лиге 1. Никакой сильной позиционной атаки, но контроль мяча позволяет передохнуть, чтобы сбить атакующий настрой соперника и/или чтобы самому набраться сил для следующего интенсивного отрезка.

Фишка «Бреста» – очень высокий левый форвард в 4-3-3. Ранее позицию закрывал Жереми Ле Дуарон, с лета 2024-го там играет Абдалла Сима (188 см, в аренде из «Брайтона»). Идея в том, что «Брест» много подает с левого фланга, Сима смещается в центр и превращается в дополнительного таргетмена рядом с Людовиком Ажорком (195 см), номинальным центрфорвардом.

Сима уже забил три гола в ЛЧ, один – именно за счет описанного механизма.

«Брест» ярок не личностями, а цельным коллективом, но если кого-то выделять, то Пьера Ле-Мелу и Марко Бизота. Ле-Мелу – тот самый игрок, которому с 25 метров забить проще, чем с 2,5. К тому же дает гигантский оборонительный объем. К сожалению, из-за травмы пропустил старт сезона и на выходных получил новое повреждение, больше не сыграет до конца года. Бизот – куражный вратарь: то невероятно спасает, то эпично привозит. В ЛЧ пока чаще первое.

Почему успех «Бреста» в ЛЧ – это так здорово

1. Это крайне неожиданно. Букмекеры и аналитические компании оценивали «Брест» на уровне «Штурма». А «Штурм», как вы понимаете, оценивали низко.

И ведь дело не только в ЛЧ.

Вылети «Брест» по итогам прошлого сезона из чемпионата Франции, никто бы не удивился. У «Бреста» не было мощных финансовых ресурсов (14-я команда Лиги 1 из 18 по зарплатной ведомости), нет тренера-гика, нет внезапно раскрывшегося топ-игрока. «Брест» просто перебарывал всех физически и пользовался слабостью большинства команд Лиги 1 первой половины таблицы, многие жутко барахлили.

Некоторые сравнивают успех «Бреста» с «Лансом» (участник ЛЧ-2023/24), но «Ланс» перед серебром Лиги 1 дважды финишировал седьмым. «Брест» из ниоткуда ворвался в гонку за ЛЧ и забрал бронзу.

2. «Брест» выжимает из сказки максимум. Клуб с 74-летней историей еще никогда не участвовал в ЛЧ и вряд ли вернется туда в ближайшие годы, поэтому «Брест» спокойно выставляет на матчи Лиги 1 запасных. Взгляните, например, на состав «Бреста» против «Реймса» или «Тулузы» – максимум 2,5 игрока основы. Забавно, ведь эти матчи заканчивались победами.

Ради незабываемого путешествия в ЛЧ «Брест» готов ротировать состав в пользу еврокубка. Клуб согласится на спокойный финиш в середине таблицы Лиги 1, где и находится сейчас: 12-е место после 12 туров.

3. «Брест» даже не играет на собственном стадионе в ЛЧ! «Стад Франсис Ле Бле» уже больше 100 лет, «Брест» строит новый дом, а матчи ЛЧ принимает на стадионе «Генгама» из Лиги 2.

4. Тренер, в которого никто не верил.

Извините, знаю, что штамп, но Эрик Руа даже по меркам «Бреста» казался сомнительным вариантом. Перед тем, как занять пост в 2023-м, на тот момент 55-летний Руа немного поработал лишь в «Ницце», и было это в 2010-2011 годах. Речь именно про тренерскую карьеру: Руа работал в спорте, но не по этой специальности. «Брест» нанял Руа, чтобы выжить в Лиге 1, но Эрик слегка переусердствовал. Оказывается, отличный мотиватор.

5. Уйма заурядных игроков, которые сначала попали в топ-3 Лиги 1, а теперь не проигрывают в ЛЧ.

Я посмотрел 14 000 625 вариантов будущего и нашел только один, в котором Юго Маньетти играет и забивает в ЛЧ. Легко представить, как Маньетти сейчас бы сражался за место в основе условного «Гавра», а в реальности он автор первого лигочемпионского гола в истории «Бреста». И Маньетти – самый очевидный пример. Капитан Брандан Шардонне выступал за «Брест», когда клуб еще варился в Лиге 2, и тогда играл меньше, чем сейчас. От ротации к игроку основы, из Лиги 2 – в Лигу чемпионов.

6. Работа спортивного директора Грегори Лоренци заслуживает похвалы. Его ценят во Франции, а мне казалось, что это подгонка под результат: раз клуб в ЛЧ, то человек, собравший состав, обязательно выполнил хорошую работу. Но ведь качество состава «Бреста» не сильно выше, чем у команд, вылетевших из Лиги 1.

Летом 2024-го Лоренци точно проделал достойную работу. Можно сказать, что именно в трансферный дедлайн, поскольку почти все сделки заключены в последний момент.

Лоренци создал глубину, насколько позволили финансы, и нашел добротные варианты на рынке. Людовик Ажорк – новый хороший столб на острие, чтобы цепляться за забросы и иногда тонко ассистировать внешней; Сумаила Кулибали нормально заменил в центре защиты ушедшего в «Марсель» Лилиана Брассье; про Симу уже сказали выше.

7. В эпоху мультиклубных вселенных «Брест» остается локальной командой, которая принадлежит местному бизнесмену Дени Ле Сену. Его компания поставляет фрукты, овощи, мясо и рыбу в супермаркеты и рестораны.

Раз уж клуб Ле Сена чудом проникает в ЛЧ, значит, такие команды все еще способны выживать без американских инвесторов и саудовских фондов. Хотя бы в порядке исключения.

Есть мнение, что у «Бреста» в ЛЧ слишком слабый набор соперников. На самом деле 20-й по сложности из 36 команд

Как только «Брест» сверкнул, результат обесценили. Легко ведь побеждать всякие штурмы, зальцбурги, спарты. На самом деле у «Бреста» нормальный набор соперников, далеко не самый легкий, впереди – «Барселона» и «Реал».

Это подтверждает рейтинг Эло, который фиксирует актуальную силу команд. По нему самым сильным клубом ЛЧ перед стартом турнира считался «Ман Сити» (2060 баллов), самым слабым – «Слован» (1446).

После жеребьевки ЛЧ можно было составить рейтинг самых легких/сложных календарей, посчитав средний рейтинг Эло всех соперников каждой команды. Чем ниже рейтинг Эло, тем проще календарь.

Самые приятные соперники – у «Баварии» и «Селтика» (по 1706), самые тяжелые – у «ПСЖ» (1852). У «Бреста» (1775) 20-й по сложности набор соперников среди 36 команд. Набор «Бреста» можно буквально назвать средним, поскольку усредненная сложность всех календарей – 1777.

Опасение: слишком плохо играют против сильных команд

В прошлом сезоне, когда «Брест» финишировал третьим, напрягала статистика против других команд, попавших в топ-7: 2 победы, 4 ничьих, 6 поражений. Победы – против «Ланса» (6-е место) и «Лиона» (7-е, на момент победы «Лион» шел в зоне вылета, это было во времена ужасного старта).

В этом сезоне ситуация схожая: «Брест» победил «Реймс», «Тулузу», «Сент-Этьен» и «Гавр», лучшая из этих команд занимает 8-е место. При этом «Брест» проиграл «ПСЖ», «Марселю», «Лансу», «Ницце», «Осеру» – все они выше «Бреста» в таблице.

Ничья с «Байером» – единственный хороший результат против сильного соперника.

Можно считать дополнительной мотивацией перед матчами с «Барселоной» и «Реалом». Попадание в ЛЧ есть, путевка в плей-офф – дело времени, а победы над топ-клубом еще не было.

Фото: Gettyimages.ru /Jasmin Walter