Гвардиола останется в «Сити» еще на два года! Вспоминаем невероятную статистику Пепа у руля «горожан»

Гвардиола продлил контракт с «Ман Сити» и останется в клубе до 2027 года – к этому моменту он будет руководить «горожанами» целых 11 лет.

Каталонец уже стал, пожалуй, самым успешным тренером в истории «Сити». Вместе с командой он завоевал 18 крупных трофеев, включая шесть титулов Премьер-лиги и один титул Лиги чемпионов. Не буем забывать об историческом требле в 2023 году.

И еще немного статистики Гвардиола у руля «Сити»:

490 матчей во всех турнирах, из них 353 победы.

Процент побед составляет 72%.

1200 забитых голов

2.45 забитых гола за матч

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