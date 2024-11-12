«Сити» катастрофически не хватает Родри. Статистика «горожан» в матчах без испанца – кошмар

В прошлом сезоне «Манчестер Сити» проиграл всего три матча в Премьер-лиге, Родри пропустил все три встречи из-за дисквалификации. В сентябре этого года испанец порвал «кресты», из-за чего пробудет в лазарете большую часть кампании.

С сезона-2022/23 Родри – важнейший игрок команды Гвардиолы, без него «горожане» выступают гораздо хуже, о чем говорит статистика. Без опорника процент побед «Сити» в АПЛ падает с 77,8% до 57%, в то время как процент поражений растет – с 5,6% с Родри в составе до сумасшедших 43% без него.

Ситуация с голами схожая. Когда Родри играет, подопечные Гвардиолы в среднем забивают на 0,46 гола больше. При этом команда без испанца и пропускает больше – 0,85 с Родри и 1,21 без него.

Результаты «Сити» в АПЛ с сезона-2022/23 с Родри и без него

Сейчас «Сити» проходит через серию из четырех поражений подряд во всех турнирах, в последних двух матчах команда суммарно пропустила шесть мячей, а забила всего два. После 11-ти туров Премьер-лиги «горожане» занимают второе место, отставая от «Ливерпуля» на пять очков.

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