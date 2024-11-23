📸 Кейн оформил хет-трик и воспроизвел лого Бундеслиги! Одноклубники опять постебали игрока забавными подписями на мяче
Кейн быстрее всех забил 50 голов в Бундеслиге, на это ему потребовалось 43 матча, а предыдущим держателем рекорда был Холанд.
В матче 11-го тура против «Аугсбурга» Харри оформил хет-трик: англичанин реализовал два пенальти, а на исходе добавленного времени исполнил настоящую красоту. Получив мяч после заброса Горетцки, Кейн высоко поднял ногу, подбил мяч и головой отправил снаряд в сетку.
Нападающий буквально воспроизвел логотип Бундеслиги!
Соцсети в восторге:
💭 «Наследие «Баварии».
💭 «У атакующих игроков «Баварии» в контрактах точно есть пункт о воспроизведении логотипа Бундеслиги».
💭 «Невероятно, он не от мира сего».
💭 «Харри Кейн настолько хорош, что он забивает голы в стиле лого Бундеслиги».
💭 «Новый логотип Бундеслиги (Харри Кейн, ты 🐐).
По уже сложившийся традиции после хет-трика Харри забирает домой мяч с автографами одноклубников, этот раз исключением не стал. Англичанин поделился фотографией памятного мяча, на нем можно разглядеть забавные надписи от баварцев: «Устал», «Еще один (голос DJ Khaled)».
Расслабляться рано, следующая неделя у «Баварии» непростая: «ПСЖ» в Лиге чемпионов, классикер в Бундеслиге и матч с «Байером» в Кубке Германии.
Как вам гол Харри?
Одна метрика показывает, что Кейн – не просто стабильная гол-машина. Вышел на высочайший уровень техники удара
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