Форвард «Баварии» Харри Кейн реализовал 25 пенальти подряд за клуб и сборную.

Последний раз англичанину мазал с на чемпионате мира 2022 года, когда не реализовал одиннадцатиметровый в четвертьфинале против Франции в решающий момент игры.

Впечатляет и то, что 31-летний Кейн, похоже, выработал высочайшее мастерство – он выбирает самые разные и неберущиеся точки для удара. Посмотрите, куда зарядил в матче с «Аугсбургом» в пятницу.

н – С той ошибки в 2022-м Кейн мегастабилен даже против элитных киперов: Эмилиано Мартинесу, Джанлуиджи Доннарумме, Давиду Райе, Кевину Траппу и многим другим.