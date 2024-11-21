📹 Кейн назвал четырех игроков, достойных горы Рашмор. Среди них – трое из Англии

На днях форвард «Баварии» Харри Кейн открыл статую в свою честь, которую поставили там, где футболист делал первые футбольные шаги. Это случилось в школе «Риджуэй Роверс», а нападающий тогда был еще совсем ребенком.

Во время это церемонии его поймали журналист SPORTbible и спросили, кто из футболистов прошлого заслужил быть запечатленным на горе Рашмор. Как известно, на ней увековечили четырех президентов США − Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

«Дэвид Бекхэм. Большой кумир моего детства. Отличный пример для подражания и один из величайших игроков Англии. Он определенно должен быть там.

Уэйн Руни. Наблюдал, как Руни становится лучше, видел, что он сделал для Англии. Потом мне даже посчастливилось сыграть с ним и он был моим капитаном. Потрясающе!

Роналдо. Так как я форвард, когда рос, то мне нравилось смотреть за игрой форвардов. Думаю, он один из лучших, кто когда-либо забивал голы. У него отличное сочетание голевого чутья и влияния на игру с помощью дриблинга и своих фирменных проходов. Думаю, он одна из величайших «девяток», которые когда-либо были.

Бобби Мур. Капитан, выигравший чемпионат мира. Это вдохновляет. Это то, о чем я мечтаю и чего в один прекрасный день хочу добиться. Получить возможность попытаться сделать это было бы супер».