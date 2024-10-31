📸🎥 Мусиала впервые оформил хет-трик! После матча Джамал уморительно изображал Кейна

«Бавария» наконец избавилась от проклятия второго раунда Кубка Германии: в трех из последних четырех сезонов мюнхенцы покидали турнир на этой стадии. Подопечные Компани легко разобрались с «Майнцем», еще в первом тайме зафиксировав счет 4:0.

Лучшим игроком матча стал Джамал Мусиала, молодой немец впервые в карьере оформил хет-трик. В «Баварии» за такие перфомансы обычно отвечает Харри Кейн: англичанин за полтора года в Бундеслиге оформил шесть хет-триков.

После победы над «Майнцем» Мусиала блестяще примерил на себя образ старшего товарища по команде! Повторил классическое селфи Кейна после хет-триков.

Харри постит такие фотки каждый раз, когда забивает сопернику три мяча.

Еще одна фишка Харри – записывать короткие видео с впечатлениями от матча. Мусиала повторил и эту традицию англичанина:

«Привет, ребят! Еще один особенный вечер, и еще один мяч с игры. Фантастическое выступление от всей команды против действительно сильного соперника, «Майнца», – 4:0. И я очень рад! Мы, очевидно, будем продолжать в том же духе. В субботу нас ждет домашний матч, мы хотим сохранить этот импульс. Спасибо за вашу поддержку, давайте продолжать в том же духе. Ваш Харри!»

А вот референс – не отличишь!

Как и Кейн, Джамал забрал домой мяч с автографами одноклубников. Харри рассказывал, что отдает памятные мячи своему сыну, Мусиала пообещал подарить особенный мяч маме.

Теперь на счету молодого полузащитника – 50 голов в футболке «Баварии». 21-летний Джамал провел за мюнхенцев 174 матча во всех турнирах, в этих встречах кроме голов он также отдал 35 ассистов.

Как вам пародия на Кейна от Мусиалы?

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