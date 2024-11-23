Как так преобразился?

Манфред Угальде разнес «Локо» покером – теперь он лучший бомбардир РПЛ с 12 голами. Оглушительный контраст: еще весной Угальде уничтожали за нулевой КПД и впустую потраченные 13 млн евро.

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Весной при Гильермо Абаскале и Владимире Слишковиче Угальде набрал всего 0,77 xG за 12 матчей (лишь 0,08 xG в пересчете на 90 минут), нанес девять ударов из штрафной (семь из-за), не получил ни одного явного момента и остался без голов в РПЛ.

Манфред летом объяснял «Спорт-Экспрессу», что внес тактический вклад в игру «Спартака», но хотел забивать: «Мне было немного тяжело из-за отсутствия голов. Я нападающий и хочу забивать. Но мне нужно было время на адаптацию».

При Деяне Станковиче Угальде преобразился. Наколотил 12 голов и обошел в бомбардирской гонке Алексея Батракова из «Локо». В дерби со «Спартаком» российский талант не блеснул. А вот Манфред оформил первый спартаковский покер в этом веке – звезда дерби!

«Невероятно счастлив, спасибо богу и партнерам, – радость Угальде в эфире «Матч ТВ». – Мы здорово сыграли, добились победы. Матч был хорошим, но «Локомотив» прибавил во втором тайме, вернулся в игру, забил два. У нас тоже получилось вернуться в свой темп. После двух голов соперника было сложно, но мы вернули себе уверенность и добились успеха. Буду получать удовольствие от игры и от футбола, чем больше забью, тем будет лучше».

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Ключевое решение Станковича: теперь Угальде – настоящий центральный нападающий, действующий ближе к штрафной. При Абаскале позиция была та же, но роль другой. Из-за кризиса идей после расставания с Квинси Промесом от форварда требовалось слишком много: постоянно спускался в центр поля ради подыгрыша и сваливался в разные зоны далеко от ворот, из-за чего не успевал в штрафную.

Вот как можно систематизировать остроту Угальде:

1. Удары после прессинга. Давление «Спартака» – самое интенсивное в РПЛ, а Угальде – агрессивная машина, способная задавить любую пару центральных защитников с вратарем (да, Манфред может сразу прессинговать несколько соперников). Его поддерживают остальные, поэтому атаки быстро развиваются после отборов.

2. Химия с партнерами на левом фланге. Станкович адаптировал требование Абаскаля: раньше Угальде глубоко спускался ради подыгрыша и развития атак, теперь помогает партнерам на входе в штрафную. Он использует разные инструменты: принимает мяч спиной к воротам, отыгрывается в стенку, разворачивается, бьет. Главное – все очень быстро.

Самый стильный гол – «Факелу» (3:0), когда Угальде поставил спину защитнику Сергею Божину, сохранил мяч в единоборстве с Мохамедом Браими, а затем в касание пробил через пятку Олега Рябчука. В похожем стиле «Спартак» заработал пенальти против «Динамо»: Угальде в касание разогнал подыгрышем еще на своей половине, а затем у штрафной тонко нашел Хесуса Медину.

3. Бьет из разных позиций благодаря юркости, технике и подвижности. Угальде – угроза на стандартах. Он регулярно выныривает при подачах и вторым темпом, находит коридоры для открываний, добегает до вратарской и подстраивается под сложные траектории мяча. Так работает и во время обычных атак.

В итоге Угальде забил уже несколько необычных голов: например, разобрался в касание из неудобного положения с «Крыльями» и положил «Динамо» шведой в ближний угол .

Угальде полезно действовал и весной, но от него ждали голы, а не только давления. Теперь форвард и классно прессингует, и лидирует в гонке бомбардиров.

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Фото: Stupnikov Alexander/FC «Spartak»/Global Look Press ; РИА Новости /Алексей Филиппов