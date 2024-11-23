Экономика «Мадрида» безупречна. Клуб показал рекордную прибыль – сумма невероятная 🤯

«Мадрид» грамотно подходит к распоряжению клубными финансами. В прошлом сезоне «Реалу» удалось стать первой спортивной организацией, оборот которой превысил один миллиард евро.

Как пишет Хосе Феликс Диас из Marca, в сезоне-2023/24 «сливочные» заработали 1,073 миллиарда евро! По сравнению с прошлым годом «королевский клуб» увеличил доход на 150 млн евро, что равняется 27%.

В прошлом сезоне «Мадрид» получил 11 миллионов евро чистой прибыли, а в этом году сумма выросла до 15 миллионов. Также клуб смог компенсировать потерю в 400 миллионов евро, возникшую в период пандемии коронавируса.

Основную прибыль «Реал» получает от маркетинговых сделок и эксплуатации обновленного «Сантьяго Бернабеу». Прибыль от трансферов едва составила 13 миллионов евро, еще 40 миллионов «сливочные» получили за блестящие результаты команды Анчелотти в минувшем сезоне.

Хорошая работа, Флорентино!

ТОП-5 самых дорогих игроков, начиная с 2007 года. Здесь были даже Джеррард и Фабрегас

«Мадрид» мечтает подписать Холанда, но это будет сложно. «Сити» готов предложить безумные деньги, чтобы сохранить Эрлинга

Самые прибыльные контракты с техническими спонсорами. Отрыв испанских клубов от конкурентов безумен