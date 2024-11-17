Самые прибыльные контракты с техническими спонсорами. Отрыв испанских клубов от конкурентов безумен

На днях «Барселона» наконец договорилась о продлении контракта с техническим спонсором – американцами из Nike. Этот договор сделает каталонский клуб самым высокооплачиваемым среди всех команд мира.

Причем есть стойкое ощущение, что главной целью «Барсы» было обойти в списке «Мадрид». По этой причине у них на один миллион больше, чем у конкурентов по Ла Лиге. Правда, свой договор с Adidas «сливочные» подписывали довольно давно и не за горами продление, что явно вновь их выведет в лидеры.

В десятке сразу пять клубов из Англии − «МЮ» на третьем с контрактом на 106 млн евро, за ним идет «Арсенал» и 87,9 млн евро. «Манчестер Сити» − шестой (76,2 млн), «Челси» − седьмой (70,4 млн евро), а «Ливерпуль» замыкает десятку (35,2 млн).

Кроме того в топ-10 попали «ПСЖ» (5 место и 80 млн), «Бавария» (8 место и 60 млн) и «Ювентус» (9 место и 55,1 млн).

Единственное, что не учитывает этот рейтинг − уникальность контрактных условий с техническими спонсорами. Некоторые клубы самостоятельно занимаются продажей мерча, а не находятся на проценте. Это увеличивает их доход. В список попали чистые выплаты от спонсоров.