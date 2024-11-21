«Мадрид» мечтает подписать Холанда, но это будет сложно. «Сити» готов предложить безумные деньги, чтобы сохранить Эрлинга

Как пишет As , «Мадрид» надеется объединить на «Бернабеу» Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе. Но осуществить задумку «королевскому клубу» будет непросто, ведь «Сити» просто так не отпустит своего звездного игрока.

The Athletic сообщил, что Пеп Гвардиола готовится продлить контракт с «горожанами», что может существенно повлиять на ситуацию норвежца. Эрлинг хочет продолжить работу с каталонским специалистом: если тренер останется в «Ман Сити», его подопечный, вероятно, поступит так же.

Во время международной паузы форвард и сам говорил об особых отношениях с Гвардиолой:

«Я надеюсь, что Пеп подпишет новый контракт. Он был важен для меня в первые два с половиной года в клубе. Я надеюсь, что он останется подольше. Мне очень нравится Пеп, и я надеюсь, что тоже нравлюсь ему».

Чтобы сохранить Холанда в команде, «Сити» готов озолотить своего звездного игрока, пишет The Sun . Действующее соглашение нападающего рассчитано до 2027 года, клуб надеется, что Эрлинг останется в команде еще как минимум на пять лет.

Игроку будут предложены новые условия, по которым в сумме он сможет заработать 100 млн фунтов – даже без учета бонусов! Сейчас норвежец получает 19,5 млн фунтов, больше в Англии зарабатывает только Де Брюйне. При этом бонусы Эрлинга по действующему контракту могут достигать 24,7 млн фунтов.

В Испании Холандом интересуется не только «Мадрид», но и «Барселона». Хотя у «сливочных» больше финансовых возможностей, чем у «блауграны», перебить условия «Сити» Пересу будет сложно.

В каком клубе вы бы хотели видеть Холанда?

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