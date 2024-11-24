Пишут, что Фламини богаче Месси и Роналду. Чем он вообще занимается?

Слухи о богатстве не совсем правда.

Помните Матье Фламини? Не самого яркого, но добротного полузащитника «Арсенала», который иногда подбешивал Венгера, обрезая длинные рукава на футболке. Популярность к французу пришла ближе к завершению карьеры. Медиа назвали Фламини миллиардером.

«Я бросил университет, чтобы стать звездой «Арсенала». Сейчас мое состояние – 10 миллиардов фунтов», – вот такой сенсационный заголовок-цитату соорудил британский таблоид Express. Хотя ничего подобного Фламини никогда не говорил.

Австралийская редакция популярного журнала Esquire в 2023-м поставила Фламини на 2-е место в списке самых богатых футболистов с состоянием 21,8 млрд долларов. Выше Роналду и Месси. На первом месте оказался племянник султана Брунея , игравший в системе «Арсенала», «Челси» и «Лестера».

The Sun (далеко не авторитетный источник) оценивал биохимическую компанию Фламини в 21 миллиард фунтов. Другие медиа просто ссылались на не слишком детализированные данные французского Forbes от 2018-го: «Компания, как сообщается, оценивается в 30 миллиардов долларов».

Ну и, наконец, в том же году Александр Глеб (с Матье они дружили в «Арсенале») рассказал, что компания Фламини оценивается в 5 миллиардов евро: «Теперь он скромный миллиардер. Говорит: «Да ладно, парни. Смотрите, у меня обычные часики». Ну а мы что? За него только рады».

Хоть суммы и разные, но раз все пишут и говорят, что Фламини миллиардер, может, так и есть?

Фламини и правда босс биохимической компании: скрытность, миллионные инвестиции, 7 лет исследований

В конце нулевых Фламини удачно заехал в «Милан». Познакомился с предпринимателем и экоактивистом Паскуале Гранатой. О нем известно не так много. Любит футбол, в 2006-м стал магистром бухгалтерского учета в миланской бизнес-школе SDA Bocconi, а спустя два года там же получил степень в области проектного менеджмента.

В 2008-м Матье и Паскуале основали биохимическую компанию GFBiochemicals, которая специализируется на промышленном производстве левулиновой кислоты (подробнее о ней – чуть дальше). Если коротко, это универсальный заменитель химикатов и материалов на основе нефти.

«В то время Паскуале уже интересовался проблемой изменения климата, и мы хотели что-то сделать. Поэтому после встречи с учеными мы разработали нашу биотехнологию», – делился Фламини.

GFBiochemicals основали в 2008 году, но производство кислоты начали только в 2015-м. Еще через год стали продавать продукцию. Все семь лет до запуска производства ушли на исследования при поддержке Пизанского университета и Миланского политехнического университета. Начинали в лаборатории итальянской Казерты (сейчас, судя по сайту компании, производство есть в Азии и Антверпене), затем офисы появились в Милане, голландском Гелене и американском Миннеаполисе. Штаб-квартира находится во французском Экс-ан-Провансе.

«Отыскав способ производить кислоту в промышленных масштабах, мы запатентовали его. Затем шло постепенное развитие. У нас есть исследователи, химики и другие ученые из Франции, Италии, России, Голландии, Германии и Египта», – рассказывал Фламини. На сайте компании Матье говорится, что сейчас у них 197 активных патентов.

За инвестиции в основном отвечал Фламини, вкладывая в бизнес миллионы, заработанные на футболе. Паскуале тоже что-то приносил, но больше курировал разработки и технологический процесс, поскольку Матье еще играл в футбол. Первые пять лет Фламини ничего не рассказывал о GFBiochemicals ни друзьям, ни семье: «Я задавал себе вопросы и не знал, в каком направлении пойдет бизнес».

Что за продукт делает Фламини? Писали, что он заменит бензин

Помимо слухов о миллиардном состоянии, медиа писали о Фламини как революционере. Якобы он придумал альтернативное топливо, которое скоро заменит бензин и другие нефтепродукты.

Первое: Фламини не придумал левулиновую кислоту. Ее впервые синтезировал голландский химик Герардус Йоханнес Малдер еще в 1840 году путем нагревания фруктозы с соляной кислотой. Первое коммерческое производство левулиновой кислоты началось в 1940-х.

Левулиновую кислоту и ее соли применяют в фармацевтике, левулинат натрия используют в качестве компонента к антифризу, левулинаты кальция и магния – хорошие стимуляторы растений, эфиры левулиновой кислоты – отличные пластификаторы. Также кислоту применяют в производстве косметики, ароматизаторов и парфюмерии.

Второе: левулиновая кислота пока не заменит бензин и нефть. Хотя потенциал есть. Министерство энергетики США определяло ее как одну из 12 ключевых молекул, которые могут помочь открыть «более зеленый» мир.

Речь идет о дальней перспективе. Сейчас ископаемое топливо покрывает 87% мирового спроса на энергию. Но ресурсы истощаются, выбросы парниковых наносят ущерб, поэтому есть необходимость в альтернативах вроде левулиновой кислоты. «Эта кислота имеет большой потенциал, поскольку реагирует точно так же, как нефть. Это означает, что она может заменить [нефть]», – объяснял Фламини.

Попытки создать топливо (даже авиационное) с использованием левулиновой кислоты были еще до бизнеса Фламини. Некоторые даже закончились успехом. Но процесс о-о-очень сложный и в промышленных масштабах его пока не делают. GFBiochemicals тоже не создает топливо.

Компания Фламини делает левулиновую кислоту и ее производные из биомассы, в основном из сельскохозяйственных отходов или побочных продуктов других отраслей вроде бумажных фабрик. По словам Матье, основной проблемой на старте была высокая себестоимость производства. Ее вроде как решили и организовали непрерывный процесс!

Купить у компании Фламини, помимо левулиновой кислоты, можно:

● Этиллевулинат. GFBiochemicals позиционирует его как растительный растворитель, содержащий 100% биогенного углерода. Вообще, этиллевулинат также может использоваться как вкусоароматический ингредиент в пищевой и косметической промышленности.

● Бутиллевулинат. Компания Фламини объясняет, что он отлично подходит для очистки трудноудаляемых остатков со всех типов оснований и обладает превосходными обезжиривающими свойствами (подходит для использования в составах на основе растворителей)

● Левулинат пропандиол. Высокоэффективный растворитель на растительной основе. Может действовать как увлажнитель и эмульгатор.

Все перечисленные продукты доступны только оптом. Купить баночку этиллевулината не получится. Фламини на основе своих продуктов запускал с Месутом Озилом в 2018-м линию экологически чистой косметики One Unity. Даже упаковки для нее делали из сахарного тростника вместо привычного пластика. Правда, линейка долго не просуществовала.

Фламини опровергал, что он миллиардер. Да и не похоже, что компания стоит миллиард

Фламини еще в 2018-м потушил разговоры о богатстве: «Вопреки тому, что я читал, у меня нет никаких 30 миллиардов евро на банковском счете. И эта сумма не соответствует оценке моей компании GF Biochemicals. Фактически это общая стоимость рынка, который мы хотим атаковать новыми технологиями, разработанными в последние годы. Возникло недоразумение. Это как если бы мы оценили один ресторан как весь рынок общественного питания во Франции», – объяснял Фламини. Некоторые тогда решили, что Матье скромничает.

GFBiochemicals – непубличная компания, открытых данных о доходах и прибыли нет. Но есть косвенные, на основе которых можно понять, что о миллиардной капитализации речи не идет. Счет на миллионы. GFBiochemicals все же немаленькая компания. В 2016-м Матье говорил, что постоянных сотрудников 80, а всего 400, если учитывать внештатных.

На сайте указано, что рынки, на которых GFBiochemicals может продавать существующую продукцию, оцениваются в 5 миллиардов долларов . Речь именно о стоимости рынков, а не компании.

GFBiochemicals не скрывает, что у нее всего два инвестора – Sofinnova Partners и Sparta Capital, которые в 2022-м суммарно вложили 15 млн евро. Не мало для миллиардной компании?

«Иногда утомительно быть самым глупым в комнате». Матье не просто кошелек, он участвует в жизни компании

Бизнесом Фламини занялся еще в разгар карьеры. «Иногда мне приходилось приходить на базу в костюме. Парни смеялись и шутили: «О, ты лучший бизнесмен!». Но понятно, что биохимия – не то, о чем мы говорили в раздевалке. Еще друзья говорили, что это моя первая настоящая работа», – вспоминал француз.

Недостатка во времени не было. В 14:00 француз освобождался после тренировки и остальной день благодаря холостой жизни мог посвящать экологии и бизнесу. Правда, биотехнологии и правда не очень соответствуют его темпераменту: «Я гиперактивный. Мне трудно усидеть на месте во время созвонов. Часто я вырубаю камеру и хожу». Матье признавался, что лучше бы он создал какое-нибудь мобильное приложение.

В бизнесе Фламини окружают суперкрутые доктора наук и химики в белых халатах. И это доставляет дискомфорт: «Иногда утомительно быть самым глупым в комнате! Когда ты футболист и на встрече обсуждаешь химикаты или устойчивое развитие, ощущаешь еще большее давление. Люди хотят испытать тебя и глянуть, сможешь ли ты что-то сделать. Мне приходилось проявить себя больше, чем кому-либо другому в комнате. Это раздражало? Я воспринял это как вызов».

По словам Фламини, в бизнесе давления не меньше, чем в футболе. Поэтому важна психология. Еще у Матье теперь ненормированный график: «Я не работаю, когда сплю, но в остальное время я доступен».

Жизнь Фламини: веган, спортсмен, инвестор и экоактивист (восхищается Гретой Тунберг)

Фламини увлекся экологией в детстве. «Я рос у моря на Корсике и лицом к лицу столкнулся со многими мировыми экологическими проблемами – такими, как засорение водоемов пластиком. Уже тогда увидел, что мы движемся не в том направлении», – делился футболист.

Фламини старается заботиться о природе, ездить на велосипеде и использовать как можно меньше пластика. А еще не ест мясо и рыбу – отказался от животного белка из-за частых травм. И почувствовал себя лучше: «Животный белок повышает кислотность в крови и вероятность мышечных травм».

Вторая причина веганства – забота об окружающей среде и протест против того, как добывается мясо. Плюс, по его словам, в рыбе есть токсины из-за того, что люди выбрасывают пластик в океаны, моря и реки.

Даже после завершения карьеры Фламини тренируется не менее пяти раз в неделю: «Если будете искать меня после 19:00, скорее всего, найдете на пробежке в лондонском Гайд-парке в Лондоне или на занятии йогой».

GFBiochemicals – не единственная инвестиция Фламини. Француз вложился в семь-восемь компаний. Одна из них – производитель экологически чистых моющих средств Smol.

Спорт и бизнес Матье совмещает с экоактивизмом. Он участвовал в создании первой в Европе магистерской программы в области биоэкономики (такая есть в университетах Неаполя, Турина, Милана и Болоньи). Стал соучредителем BioJournal – первого в мире электронного журнала об экологической устойчивости. Также входил в состав Экологического олимпийского комитета на Олимпиаде в Париже.

Из коллег экоактивистов Фламини восхищается Гретой Тунберг, которая заявила о себе в 15 лет, когда начала протестовать возле шведского парламента с плакатом «Школьная забастовка за климат». В 2018 году выступила на конференции ООН по изменению климата. «Это послание надежды, которое вдохновляет. Если донести его до корпораций и до футбола, современные дети [Тунберг и ей подобные] станут потребителями завтрашнего дня [речь про заботу об экологии]. Настало время меняться», – делился Фламини.

Матье считает, что спортсмены должны активнее включаться в борьбу с изменением климата: «У футболиста, вероятно, по-прежнему будет спорткар, но он может сделать что-то другое: стать веганом, компенсировать выбросы углекислого газа, повышать осведомленность других. Возможно, позже у него появится электромобиль».

Фото: IMAGO/Emmi Korhonen, CFOTO/Global Look Press