🎥 МСН снова в сборе! Месси, Суарес и Неймар снялись в рекламе – фанаты нашли намек на воссоединение трио в Майами

Компания Konami подготовила обновленные карточки Месси, Суареса и Неймара в eFootball. Новинку представили с помощью креативной рекламы, где легендарное трио «Барселоны» рубится в приставку.

Лео и Луис сидят рядом, очевидно, в Майами, Ней вышел на связь с товарищами по команде из Саудовской Аравии. Когда виртуальный соперник был повержен, Месси и Суарес тепло обнялись, а Неймар лишь сказал: «Хотел бы я быть с вами».

Получилось классно, оцените:

Фанатам реклама понравилась, некоторые нашли намек на воссоединение трио в «Интер Майами»:

💭 «Еще вчера они играли за «Барсу», а сегодня их карьеры близятся к завершению. Как же быстро летит время!»

💭 «С каким лицом я смотрю эту рекламу».

💭 «Интер Майами» в этот момент».

💭 «Последняя фраза Неймара точно намекает на то, что он хочет вновь сыграть со старыми друзьями. «Интер Майами», действуйте».

💭 «Неужели я единственный, кто видел ту часть, в которой Неймар сказал, что хотел бы тоже там быть? Думаю, это тонкий намек 🧐🤔».

💭 «Они воссоздали этот момент 😭».

💭 «Бекхэм, а чего мы ждем?»

В ноябре пресса начала сообщать о желании Неймара покинуть «Аль-Хилаль». По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, игрок договорился о трансфере с родным «Сантосом». А по сведениям CentreGoals, Ней приобрел участок на набережной в Майами.

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