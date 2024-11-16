«Ночью отец сказал, будто я сыграю». 21 год дебюту Месси во взрослом футболе – вот как это было

21 год назад в футболе началась новая эпоха имени Лионеля Месси.

Аргентинец оказался в «Барселоне» осенью 2000 года. 16 ноября 2003-го Лео дебютировал за первую команду каталонцев.

«Барса» приехала в гости к «Порту» Жозе Моуринью на товарищеский матч. К 75-й минуте, когда каталонцы уже горели 0-2, главный тренер Франк Райкард выпустил 16-летнего Месси.

«Ночью в четверг отец сказал мне, что слышал, будто я смогу сыграть против «Порту». Но уточнил, что это еще не окончательное решение. Позже его слова подтвердились и мне сказали: «Ты будешь играть», — вспоминал Месси.

Лео выскочил в конце матча и без раскачки ворвался в игру. За 15 минут получил два отличных шанса забить, но не хватило опыта: сначала не разобрался в ситуации, когда ворота «Порту» оказались пустыми, а затем запорол выход один на один.

«Я старался так сильно, насколько мог, пытаясь забить гол и сократить отставание. Тем не менее в первом эпизоде я не заметил, что у меня было достаточно пространства для удара. Лишь после просмотра повтора на телевизоре я это понял. Во втором эпизоде я плохо контролировал мяч, еще поле было не в лучшем состоянии, так что я даже слегка подвернул ногу», — рассказывал Лео.