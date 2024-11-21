Родри выбрал между Месси и Роналду. Назвал главное отличие легенд

Родри стал гостем испанского ток-шоу El Hormiguero, в студию испанец пришел с новеньким «Золотым мячом».

Когда ведущие попросили звезду «Ман Сити» выбрать между Месси и Роналду, Родри сразу назвал имя аргентинца:

«Лео Месси – лучший игрок из когда-либо живущих, без сомнений. Когда Месси получает мяч, ты думаешь: «Сейчас будет опасно». Когда я играл против него и пытался отобрать у него мяч, он каждый раз уходил от меня так, будто меня там вообще не было. Каждый раз, когда он касался мяча, я знал, что сейчас для нас произойдет что-то плохое.

Криштиану Роналду мог соперничать с Месси, при этом не обладая таким же природным талантом, но те, кто играл против них, понимают разницу. Что касается Криштиану, никто не хочет, чтобы он входил в вашу штрафную, потому что там он смертельно опасен. Но Месси опасен в любой части поля».

Кстати, Родри признался , что ни Лео, ни Криш не поздравили его с завоеванием «Золотого мяча». Но за испанца точно порадовались поклонники и товарищи по «Ман Сити», ожидается, что он представит награду на арене «горожан» перед игрой с «Тоттенхэмом» в 12-м туре АПЛ.

Как вам выбор Родри?

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