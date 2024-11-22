Халк женится на племяннице бывшей жены. Пара хочет провести религиозную церемонию на пляже 😐

38-летний Халк зажигает в родной Бразилии! В сезоне-2023/24 у экс-нападающего «Зенита» – 49 матчей, 19 голов и 11 ассистов во всех турнирах за «Атлетико Минейро».

В личной жизни у Халка событий еще больше. Год назад в СМИ гремели сообщения о том, что форвард готовится к рождению второго ребенка, внимание, от племянницы своей бывшей супруги.

Да, в 2019 году бразилец расстался с женой Ираной и ушел к ее племяннице Камиле. К тому же, у Халка есть трое детей от тети своей нынешней супруги. Вот такая бразильская «Санта-Барбара».

Со своей нынешней супругой, Камилой, Халк заключил гражданский брак еще пару лет назад, теперь пара готовится провести религиозную церемонию, пишет портал Leodias.

Халк и Камила пока не решили, когда пройдет церемония, зато с местом уже определились. Пара решила провести торжество на пляже на побережье Параибы – родного штата бразильца. Что сказать, места красивые.

А вот и счастливая пара.

Интересно, Камила пригласит на церемонию тетю?

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