🎥 Милота с матча «Зенита» и «Фенербахче». Моуринью разрешил юному фанату смотреть игру на скамейке, после парня ждал еще один сюрприз

В Стамбуле прошел матч между местным «Фенербахче» и петербургским «Зенитом». Хозяева оказались сильнее – 2:1 в пользу подопечных Жозе Моуринью.

Встречу «Фенербахче» и «Зенита» навсегда запомнит юный поклонник турецкого клуба, ведь Особенный разрешил мальчику посмотреть игру вместе с командой со скамейки запасных.

Моуринью увидел парнишку на трибунах и пригласил ошарашенного ребенка спуститься на поле.

Как же ему повезло!

Просмотром матча в компании кумиров парнишка не ограничился. Мальчика пустили в раздевалку команды: оцените, как он смотрит на любимых игроков.

Полное видео о приключениях юного поклонника «Фенербахче» можете посмотреть ЗДЕСЬ .

Как вам такие жесты клубов?

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