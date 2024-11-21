«Что он выиграл, черт возьми?» Халк кипишует в Бразилии: пожаловался на поведение соперника его же тренеру 😂
Помните Халка? Разумеется.
38-летний бразилец стал героем соцсетей после конфликта с Луисом Энрике из «Ботафого».
Экс-нападающему «Зенита» не понравилось поведение соперника в матче чемпионата Бразилии.
Именно об этом он и пожаловался после игры:
«Он сыграл пять игр за сборную Бразилию и считает себя отличным игроком. Что он выиграл, черт возьми? В перерыве он сказал, что наша команда - дерьмо.
У него было 5 матчей за Бразилию, а я играл там 7 лет. И я все еще скромный».