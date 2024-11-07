Трио «Барсы» уже мощнее МСН: 55 голевых действий в 16 матчах. Побьют великий рекорд?

Одно из оружий новой «Барселоны» Ханси Флика – сыгравшееся трио Левандовски-Рафинья-Ямаль. Эта связка оформила уже 55 голевых действий в 16 матчах. Так мощно не начинала даже тройка Месси-Суарес-Неймар, которую многие считают лучшей в истории игры.

У латиноамериканцев было максимум 51 голевой действие на таком же отрезке (в сезоне-2016/17). Лучшую результативность МСН показала в сезоне-2015/16: 204 (131+73) голевых действия.

Кажется, нынешнее трио вполне способно замахнуться на рекорд – слишком органично игроки дополняют друг друга. Техничные и креативные вингеры + машина для голов = успех.

Так выглядит распределение голевых действий:

🇵🇱 Левандовски: 19 голов, 2 передачи;

🇧🇷 Рафинья: 12 голов, 8 передач;

🇪🇸 Ламин Ямал: 6 голов, 8 передач.

Мысли о голевой жадности и перетягивании игры на себя у вингеров вряд ли возникнут. Рафинья получил от команды капитанскую повязку – ее редко отдают эгоистичным. А вот так рассказывал об игре с 36-летним Левандовским 17-летний Ямаль: «Все, что вы даете Левандовски, он конвертирует в голы. Мы очень рады за него. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром».

И еще шок-факт, подчеркивающий великолепную форму этого трио:

• лучший игрок августа в Ла Лиге – Рафинья;

• лучший игрок сентября в Ла Лиге – Ламин Ямаль;

• лучший игрок октября в Ла Лиге – Роберт Левандовски.