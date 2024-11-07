Трио «Барсы» уже мощнее МСН: 55 голевых действий в 16 матчах. Побьют великий рекорд?
Одно из оружий новой «Барселоны» Ханси Флика – сыгравшееся трио Левандовски-Рафинья-Ямаль. Эта связка оформила уже 55 голевых действий в 16 матчах. Так мощно не начинала даже тройка Месси-Суарес-Неймар, которую многие считают лучшей в истории игры.
У латиноамериканцев было максимум 51 голевой действие на таком же отрезке (в сезоне-2016/17). Лучшую результативность МСН показала в сезоне-2015/16: 204 (131+73) голевых действия.
Кажется, нынешнее трио вполне способно замахнуться на рекорд – слишком органично игроки дополняют друг друга. Техничные и креативные вингеры + машина для голов = успех.
Так выглядит распределение голевых действий:
🇵🇱 Левандовски: 19 голов, 2 передачи;
🇧🇷 Рафинья: 12 голов, 8 передач;
🇪🇸 Ламин Ямал: 6 голов, 8 передач.
Мысли о голевой жадности и перетягивании игры на себя у вингеров вряд ли возникнут. Рафинья получил от команды капитанскую повязку – ее редко отдают эгоистичным. А вот так рассказывал об игре с 36-летним Левандовским 17-летний Ямаль: «Все, что вы даете Левандовски, он конвертирует в голы. Мы очень рады за него. Надеюсь, он станет лучшим бомбардиром».
И еще шок-факт, подчеркивающий великолепную форму этого трио:
• лучший игрок августа в Ла Лиге – Рафинья;
• лучший игрок сентября в Ла Лиге – Ламин Ямаль;
• лучший игрок октября в Ла Лиге – Роберт Левандовски.
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