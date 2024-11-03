Сборная лучших игроков «Челси» и «МЮ» в 21 веке. В команду не попали футболисты нынешних составов

«Манчестер Юнайтед» примет «Челси» в рамках десятого тура Премьер-лиги. После девяти матчей «синие» набрали 17 очков и расположились на шестом месте. «Красные дьяволы» отстают от столичного соперника на шесть очков, команда занимает 13-е место в турнирной таблице.

В преддверии матча портал Football Tweet собрал комбинированный состав из лучших игроков «Челси» и «Манчестер Юнайтед» в 21 веке.

За лондонцев в команде отвечают Дидье Дрогба, Эден Азар, Нголо Канте, Эшли Коул, Джон Терри и Петер Чех. Манкунианцев представляют Криштиану Роналду, Уэйн Руни, Пол Скоулз, Рио Фердинанд и Гари Невилл.

Любопытно, что в сборную лучших игроков «МЮ» и «Челси» в 21 веке не вошли футболисты действующих составов команд.

Болельщики обсудили состав:

💭 «Мой состав был бы таким: Чех, Аспиликуэта, Фердинанд, Терри, Коул, Лэмпард, Канте, Роналду, Руни Гиггз и Ван Нистелрой»

💭 «Роналду вместо Палмера – это неуважение к игре, которую я люблю».

💭 «Вратарь: Петр Чех. Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Джон Терри, Эшли Коул. Полузащитники: Фрэнк Лэмпард, Пол Скоулз, Нголо Канте. Нападающие: Криштиану Роналду, Дидье Дрогба, Уэйн Руни».

💭 «То, что в этом составе нет ни одного игрока из нынешних команд «Юнайтед» и «Челси», красноречиво говорит о состоянии этих двух гигантов — они сильно сдали. Будем надеяться, что дни славы скоро вернутся».

💭 «Выбрать Азара вместо Гиггза — величайшая глупость».

💭 «Ван дер Сар вместо Чеха, Ван Нистелрой вместо Дрогба, тогда будет хорошо».

💭 «В состав не попали Ван дер Сар, Видич, Лэмпард, Гиггз, Ван Нистелрой и еще несколько легенд. Только подумайте о том, какие великие игроки раньше выходили на поле. Невероятно».

Как вам состав? Какие изменения вы бы внесли?

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