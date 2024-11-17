🎥 Легенды о легендах. Кин, Райт, Каррагер, Невилл и Скотт назвали самых влиятельных игроков АПЛ по десятилетиям
В новом выпуске подкаста Stick to Football Гари Невилл предложил соведущим небольшой блиц. Джилл Скотт, Иану Райту, Рою Кину и Джейми Каррагеру нужно было выбрать самого влиятельного футболиста Премьер-лиги по десятилетиям. Эксперты смогли справиться с непростой задачкой.
1990-2000 гг.
Каррагер: «Я бы назвал Эрика Кантона».
Скотт: «Рой Кин».
Кин: «Тоже назову Кантона, его влияние было огромным».
Райт: «Согласен с Кантона, но я должен отметить Бергкампа для нас [«Арсенала»]».
Невилл: «Назову Кантона».
2000-2010 гг.
Райт: «Я назову Руни».
Скотт: «Руни».
Кин: «Может, Роналду?»
Невилл: «Я лично выберу Анри».
Тут Иан решил поменять ответ: «Так, начни сначала! Конечно, тоже назову Анри».
Каррагер: «Тьерри Анри».
2010-2020 гг.
Каррагер: «Кевин де Брюйне».
Все эксперты согласились с Джейми, Иан в шутку назвал Сака, но также остановился на Де Брюйне.
2020-2024 гг.
Каррагер: «Если бы я мог поменять ответ, я бы в эту категорию выбрал Де Брюйне, а в предыдущую назвал бы кого-то другого».
Невилл: «Выбираю Холанда».
Скотт: «А может, Родри?»
Кин: «Назову Родри»
Райт: «Тоже выберу Родри. Он ведь только что выиграл гребаный «Золотой мяч», бога ради».
Как вам выбор экспертов? А каких игроков назвали бы вы?
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