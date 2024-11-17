🎥 Легенды о легендах. Кин, Райт, Каррагер, Невилл и Скотт назвали самых влиятельных игроков АПЛ по десятилетиям

В новом выпуске подкаста Stick to Football Гари Невилл предложил соведущим небольшой блиц. Джилл Скотт, Иану Райту, Рою Кину и Джейми Каррагеру нужно было выбрать самого влиятельного футболиста Премьер-лиги по десятилетиям. Эксперты смогли справиться с непростой задачкой.

1990-2000 гг.

Каррагер: «Я бы назвал Эрика Кантона».

Скотт: «Рой Кин».

Кин: «Тоже назову Кантона, его влияние было огромным».

Райт: «Согласен с Кантона, но я должен отметить Бергкампа для нас [«Арсенала»]».

Невилл: «Назову Кантона».

2000-2010 гг.

Райт: «Я назову Руни».

Скотт: «Руни».

Кин: «Может, Роналду?»

Невилл: «Я лично выберу Анри».

Тут Иан решил поменять ответ: «Так, начни сначала! Конечно, тоже назову Анри».

Каррагер: «Тьерри Анри».

2010-2020 гг.

Каррагер: «Кевин де Брюйне».

Все эксперты согласились с Джейми, Иан в шутку назвал Сака, но также остановился на Де Брюйне.

2020-2024 гг.

Каррагер: «Если бы я мог поменять ответ, я бы в эту категорию выбрал Де Брюйне, а в предыдущую назвал бы кого-то другого».

Невилл: «Выбираю Холанда».

Скотт: «А может, Родри?»

Кин: «Назову Родри»

Райт: «Тоже выберу Родри. Он ведь только что выиграл гребаный «Золотой мяч», бога ради».

Как вам выбор экспертов? А каких игроков назвали бы вы?

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