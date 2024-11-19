Златан продолжает покорять фанатов своими голами даже через год после выхода на пенсию🔥⚽

Златан Ибрагимович не стареет – швед забил сенсационный гол в игре пять на пять и отпраздновал его в фирменной манере.

43-летний Златан показал, что у него еще есть порох в пороховницах. Более чем через год после того, как он повесил бутсы на гвоздь, Ибрагимович принял участие в веселой игре и стал главной звездой на поле.

Ибрагимович поделился видео в Инстаграм с подписью: «Причуда природы».

Златан акробатически выгнул пятку за голову и нанес потрясающий удар с лета в пустые ворота. Никогда не упускающий возможности отпраздновать победу, Ибра поднял руки и указал в камеру.