Топ-5 лучших игроков Европы по гол+пас в XXI веке. Легко догадаетесь, кто на первом месте

Топовые европейские чемпионаты повидали много выдающихся игроков за последние 25 лет. Среди звездных футболистов есть те, кому удалось показать удивительную результативность – к этим цифрам еще не скоро смогут приблизиться.

Портал Score90 составил пятерку лучших игроков XXI века по гол+пас. В рейтинг попали результаты футболистов, выступавших в топ-5 лиг Европы.

Возглавляет рейтинг, конечно, Лео Месси. За 578 матчей в составе «Барселоны» и «ПСЖ» аргентинец набрал 743 очка по системе гол+пас. Следом идет вечный соперник Лионеля – Криштиану Роналду, на счету которого 646 очков, набранных в 626-ти играх за «Манчестер Юнайтед», «Мадрид» и «Ювентус».

Замыкает тройку Роберт Левандовски и его 460 очков. Самый результативный отрезок карьеры поляка был в «Баварии», сейчас он переживает вторую молодость в «Барсе» под руководством Ханси Флика. Из всех игроков в топе только Роберт до сих пор выступает в Европе.

Замыкают рейтинг Златан Ибрагимович и Карим Бензема. И швед, и француз уже несколько лет не играют в футбол.

Как думаете, кто из молодых игроков в будущем способен обойти легенд в почетном списке?

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