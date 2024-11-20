Холанд медитировал с волками и потягивался на краю скалы – и все это для рекламы наушников: в похожем видео когда-то снялся Ибрагимович
Эрлинг Холанд сыграл главную роль в новой рекламе наушников Beats by Dre.
Ролик получился очень атмосферным, снимали его в родной для форварда Норвегии.
Эрлинг медитировал в окружении волков, побегал по заснеженным горным склонам, подтягивался на краю скалы и походил босиком по раскаленным углям.
Кстати, 10 лет назад похожее видео выходило со Златаном Ибрагимовичем.
Швед тогда тоже бегал по лесам и подтягивался на краю скалы, но тогда это была реклама автомобиля Volvo.