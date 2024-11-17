Родри без соцсетей, но его это не беспокоит. В вынужденном отпуске хавбек нашел плюсы

Хавбек «Манчестер Сити» и последний обладатель «Золотого мяча» Родри решил восстанавливаться от тяжелой травмы не в Англии, а на родине. Испанец вернулся в Вильяфранке в дом своих родителей, чтобы быть рядом с семьей.

Последние несколько недель он спит в привычной комнате, хотя с тех пор, как Родри покинул родное гнездо, здесь уже сделали небольшой ремонт. Правда, его родители сохранили некоторые детали: первые трофеи, медали, вручаемые на различных турнирах. То, что напоминает о беззаботном детстве.

Когда Родри вернулся из Парижа с «Золотым мячом» подмышкой, его мать сказала, что поставит его у входа в дом, чтобы каждый, кто придет к ним в гости, мог его увидеть.

«В самом начале я был немного неуклюжим, и, поскольку я не мог поддерживать колено, родителям и девушке приходилось поднимать стол. Но как только состояние стало лучше, теперь делаю это сам, как и заправляю кровать, обычные вещи», − рассказывает Родри.

Жизнь Родри без футбола на самом деле наполнила его игрой еще больше.

«До травмы смотрел меньше матчей, потому что девушка заставляла меня заниматься другими делами. Теперь, когда чаще бываю дома, у меня больше времени на футбол. Пять или шесть матчей за выходные. Иногда думаю: «Ничего себе, что я поглощаю». Но я очень люблю футбол, мне нравится смотреть команды, которые противостоят нам. Больше смотрю АПЛ, чем Ла Лигу».

Как известно, испанца нет в социальных сетях. Он подчеркивал это как во многочисленных интервью, так и в победной речи во время церемонии вручения «Золотого мяча».

«Я не общаюсь в социальных сетях, у меня нет профиля, но я в курсе того, что происходит. Когда я смотрю матч и хочу найти какую-то информацию, то вместо того, чтобы заглядывать в социальные сети, я сразу ввожу в Google: «статистика Родри». И там я проверяю, например, свою статистику».

«Мне очень нравятся подкасты, это мой главный источник информации. Есть один подкаст под названием Red Pill Podcast, подкаст Жорди Вилда, в зависимости от гостя, и некоторые другие на актуальные темы. Я не очень люблю читать книги, но я читаю газеты или любые другие источники, где можно получить информацию».

Через несколько недель Родри планирует вернуться в Манчестер, чтобы сделать следующий шаг в восстановлении. Он хотел бы сыграть до конца сезона, учитывая, что в это время пройдет клубный чемпионат мира.