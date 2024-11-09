😔 «Никаких сообщений от Месси, Криштиану, Модрича или Бензема». Предыдущие победители не поздравили Родри с «Золотым мячом»
Обладатель «Золотого мяча» Родри признался, что его не поздравили предыдущие победители номинации.
«Поздравили ли меня предыдущие победители? Дайте посмотреть. Нет, нет никаких сообщений от Месси, Криштиану, Модрича или Бензема (смеется)», - сказал испанец.
В комментариях фанаты «Реала» объяснили причины.
💭 «Потому что они не считают тебя грабителем. Продолжай ныть».
💭 «Где-то слышал, что Месси писал».
💭 «Никто не поздравляет мошенника».
💭 «Он так сильно жаждет одобрения».
💭 «Потому что они знают, что ты его не заслужил».
💭 «Но мы-то тебя поздравляем».
😱 L’Équipe раскрыл подробности голосования на «ЗМ»: судьбу приза могли решить даже два человека