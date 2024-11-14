🎥 Рубен Аморим устроил классный сюрприз фанатам на «Олд Траффорд». Тренер очаровал болельщиков одной фразой
Рубен Аморим постепенно осваивается в «Манчестер Юнайтед». Новый тренер уже проинспектировал базу клуба в Каррингтоне, настала очередь домашней арены «красных дьяволов».
Многие стадионы болельщики могут посетить не только ради просмотра футбола, но и ради экскурсии по арене любимой команд, «Олд Траффорд» исключением не стал. Когда группа посетителей осматривала раздевалку арены «МЮ», в помещении показался Аморим.
Тренере манкунианцев пожал руку каждому удивленному болельщику, а перед уходом уверенно заявил: «Это лучший в мире клуб!»
Соцсети в восторге от слов тренера:
💭 «Я растаял. Он уже любит этот клуб».
💭 «Как американцы верят в Трампа, мы верим тебе, Аморим!»
💭 «Как им повезло! Я был на этой экскурсии четыре раза и ни разу не встретил никого из команды».
💭 «Аморим, рад видеть твою улыбку, чувак. Приятно слышать эти слова, так держать. Наслаждайтесь своей экскурсией по новому дому».
💭 «Я чувствую, что у нас снова есть тренер. Спасибо, Аморим! Он вернет этот клуб на вершину».
Как вам настрой Рубена?
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