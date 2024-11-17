🎥 Игроки «Барсы» рассказали о своих прозвищах в команде. Самые странные – у Педри, Лопеса и Шченсного

Пау Кубарси рассказывал, что его жуткое рассечение пробудило в одноклубниках креатив – парню придумали два классных прозвища. Пресс-служба «Барсы» решила выяснить, как игроков «блауграны» называют партнеры в раздевалке.

Вот что из этого вышло!

Роберт Левандовски: «Одноклубники называют меня Леви или Робби».

Пау Кубарси: «Меня называют либо Пау, либо Куба».

Рафинья: «Меня зовут Рафаэль, но одноклубники называют меня Рафинья, Рафа, Бобо [«дурак» на испанском – прим. ред.]. Шучу! Рафа или Рафинья».

Педри: «Только Жуль [Кунде] называет меня Платанито [шоумен, выступающий в образе клоуна, есть одноименный сериал – прим. ред.]».

Алехандро Бальде: «Меня называют Бальде. Але никто не называет, только Бальде».

Фермин Лопес: «Либо Фер, либо Фермин Трухильо [персонаж испанского ситкома]».

Пабло Гави: «Меня называют просто Гави. А вот у Фермина много прозвищ».

Френки Де Йонг: «Меня называют меня Френки».

Войчех Шченсны: «Одноклубники называют меня Тек».

Ансу Фати: «Меня называют просто Ансу».

Марк Касадо: «Меня называют либо Касадо, либо Каса».

Эктор Форт: «Просто Эктор».

Иньиго Мартинес: «Одноклубники называют меня Ини, Иньиго, да по-разному».

Кто-то удивил?

После жуткого рассечения Кубарси получил от игроков «Барсы» два прозвища. Одно суровое, а второе забавное

Нет мужского футбола? Не проблема – Алексия Путельяс исполнила красоту недели в разгроме «Реала» 4:0

Топ-20 лучших игроков «Барселоны» в XXI веке. В списке лишь один футболист из нынешнего состава