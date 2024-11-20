Тренер сборной Бразилии назначил пенальтистом Рафинью вместо Винисиуса. У кого из парней лучшая статистика пенальти?

После 12-ти туров квалификации ЧМ-2026 Бразилия занимает пятую строчку в таблице, отставая от лидирующей Аргентины на семь очков.

В семи матчах отбора Винисиус ни разу не забил, а в последних пяти встречах за национальную команду звезда «Мадрида» вообще не отметился результативными действиями. В матче против Венесуэлы Вини не реализовал пенальти и не смог отправить мяч в сетку на добивании.

После игры Доривал Жуниор, главный тренер сборной Бразилии, высказался о ситуации с пенальтистами:

«Вини и Рафинья оба готовились бить пенальти. В итоге пенальти исполнил Вини и не смог забить. Если в следующем матче у нас будет пенальти, его исполнит Рафинья. Промах Вини? Человек становится зрелым, приобретая опыт. Спортсмен становится зрелым, только проходя через ситуации, подобные этой, это касается и жизни, и карьеры».

В следующем матче Бразилии, против Уругвая, одиннадцатиметровых назначено не было. Встреча закончилась ничьей 1:1, голами отметились Федерико Вальверде и Жерсон Сантос.

И все же, прав ли был Доривал, публично назначив пенальтистом Рафинью вместо Винисиуса? Статистически звезда «Мадрида» немного уступает коллеге из «Барселоны». По данным Transfermarkt, Винисиус был точен в семи из девяти попыток пробить с точки. При этом два нереализованных одиннадцатиметровых вингера пришлись на матчи сборной.

Рафинья реализовал 10 из 11-ти пенальти, сюда входят два удачных удара с точки за национальную команду. Последний и единственный раз игрок «Барсы» промахивался с одиннадцатиметровой отметки в 2017 году, когда еще выступал за португальскую «Виторию Гимараэш».

Следующий матч сборная Бразилия проведет уже в марте 2025 года. Возможно, к этому времени статистика бразильских звезд успеет поменяться.

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