Польша забыла внести в заявку игрока из МЛС – а он чуть не вышел на замену!

Сборной Польши без травмированного Роберта Левандовского досталось от Португалии в Лиге наций – 1:5 с дублем и бисиклетой от Криштиану Роналду .

Первый тайм завершился по нулям, а при счете 0:2 поляки хотели усилить атаку нападающим «Шарлотт» Каролем Свидерским.

Но на поле форвард не появился. Прямо перед заменой оказалось, что Свидерски не в заявке на матч .

«Странная ситуация, которой не должно было случиться». Вот как все было

Свидерски уже готовился к выходу на 72-й минуте, как вдруг у резервного судьи возникли вопросы.

Кароль вернулся к скамейке, а оттуда вышел представитель команды с бумажками в руках. Что-то обсуждал с резервным судьей еще несколько минут.

Свидерски в этот момент разминался, а после неудачных переговоров ушел на трибуны, бросив футболку. Оказалось, его просто забыли заявить на матч!

Присутствовавший на стадионе журналист TVP Sport Яцек Куровски объяснил ситуацию: «После просмотра протокола выяснилось, что Свидерского там вообще не было. Поэтому сотрудники оперативно отреагировали и отправили его на трибуны, ведь незарегистрированный игрок не может находиться в зоне команды. Странная ситуация, которой не должно было случиться, но она произошла».

«Эта ситуация – моя ошибка». Виновник произошедшего извинился – лично и публично

У Свидерского 11 голов в 37 матчах за сборную. Игра в Португалии в зачет не пошла, хотя он присутствовал большую ее часть на скамейке.

Пресс-секретарь сборной Эмиль Копански прокомментировал инцидент: «Это человеческая ошибка. Перед игроком уже извинились в раздевалке, так что ситуация закрыта».

На пресс-конференции перед следующим матчем последовало и публичное извинение. Менеджер сборной Лукаш Гаврелек взял ответственность на себя: «При заполнении отчета, к сожалению, одно из полей оказалось пропущено. Эта ситуация – моя ошибка, за которую я несу ответственность. Сделаю все, чтобы такое больше никогда не повторилось. Я уже извинился очно, но теперь хочу сделать это публично: тренер и команда, я прошу прощения за то, что допустил такую ​​ситуацию».

Главный тренер Михал Пробеж поддержал коллегу: «Мы команда. Сейчас не нужно искать виноватых. Каждый имеет право на ошибку, в том числе и Лукаш. В жизни такое бывает, это надо принять».

Капитан (в отсутствии Левандовского) Петр Зелиньски выступил примерно так же: «С нашей стороны Лукаш пользуется полной поддержкой и доверием. Он хороший человек. Мы подошли к этой ситуации с полным пониманием. Ошибка может случиться с каждым».

Свидерски еще и обидно вылетел из плей-офф МЛС

Перед поездкой в сборную Свидерски завершил сезон в МЛС уже в первом раунде плей-офф: в решающем третьем матче против «Орландо» он открыл счет на 81-й минуте, но его «Шарлотт» позволил сравнять на 90+12, а в послематчевой серии поляк не реализовал пенальти.

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Фото: Piotr Kucza/Fotopyk, Lukasz Grochala/Cyfrasport/Global Look Press