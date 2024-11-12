Арне Слот бьет тренерские рекорды АПЛ! Голландец обошел Моуринью, Анчелотти и Хиддинка по важному показателю

Арне Слот не подвел поклонников «Ливерпуля». За 17 первых матчей при голландце «красные» одержали 15 побед, уступив лишь «Ноттингему» в четвертом туре АПЛ. Также на счету мерсисайдцев одна ничья – с «Арсеналом» в девятом туре.

В Лиге чемпионов «Ливерпуль» стал единственной командой, которая ни разу за четыре матча не проиграла, сейчас «красные» лидируют в общем этапе турнира.

Слот повторил достижение Анчелотти в «Челси». Арне первым со времен Дона Карло сумел одержать девять побед в 11-ти стартовых матчах Премьер-лиги у руля новой команды.

Арне ставит и собственные рекорды. Слот показал лучший тренерский старт в АПЛ по набранным очкам за 11 туров. После 11-ти матчей на счету мерсисайдцев 28 очков: столько же было у Джона Грегори с «Виллой» и у Гуса Хиддинка с «Челси», но Арне с «Ливерпулем» обходит коллег по разнице мячей.

Как вам старт Слота в «Ливерпуле»?

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