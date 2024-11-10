«Ты был дерьмом». Моура объяснил, почему ему нравилось работать с Моуринью

Нет, не из-за похожих фамилий.

Нынешний главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью начал тренерскую карьеру в далеком 1986-м году и с тех пор поработал со многими европейскими командами. Через его руки прошло огромное количество игроков и редко кто после совместного сотрудничества высказывался о португальце плохо.

О Моуринью говорят разное и для каждого футболиста запомнилось что-то свое. К примеру, бывший вингер «Тоттенхэма» Лукас Моура рассказал о том, что он в Жозе ценит честность и открытость.

«Тренер, с которым мне больше всего нравилось работать, − это Моуринью. Он смотрит тебе в глаза и очень откровенен. Иногда он спрашивал меня: «Как дела?», а я отвечал ему: «У меня все хорошо». А он: «Правда? Потому что в последней игре ты был дерьмом».

Вот такой он − Жозе Моуринью.