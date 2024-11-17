📸 Тьерри Анри – человек года по версии французского GQ! Легенду сняли в стильной фотосессии

Французский GQ назвал Тьерри Анри главной персоной 2024 года. Издание отметило заслуги Тити у руля французской олимпийской сборной – команда завоевала серебро Олимпиады, в финале уступив Испании.

Анри появился на обложке GQ.

Фотосессия получилась очень стильной!

В беседе с GQ Тьерри признался, что для него воспоминания об Олимпиаде-2024 стали важнее триумфа сборной Франции на ЧМ-98:

«Лично для меня прошедшая Олимпиада превзошла все по той простой причине, что мои дети присутствовали на трибунах. Конечно, они видели видео и изображения наших побед 1998 и 2000 годов, но я не мог разделить эти эмоции с ними и со своей страной.

После финального свистка в матче с Испанией я увидел моих счастливых детей на трибунах, в тот момент я понял, что то, что мы сделали, было прекрасно. В моей карьере я впервые испытал подобные эмоции. Я вышел на газон, чтобы собрать команду и сказать парням: «Не стыдитесь, не разочаровывайтесь, я вас безмерно уважаю».

Настоящая легенда.

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