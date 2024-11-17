📸 По тату Тьерри Анри можно писать его биографию. Француз запечатлел на себе главные вехи карьеры и жизни

В фотосессии для французского GQ Тьерри Анри похвастался своими татуировками на спине.

Может быть непривычно видеть легенду с таким обилием татуировок. Это вполне объяснимо, ведь все главные футбольные достижения покорились Анри, когда на нем не было ни одной татуировки.

Тити начал «забиваться» под закат игровой карьеры. Первую тату француз сделал уже после перехода в «Нью-Йорк Ред Буллс», возможно, именно поэтому на руках Тьерри можно найти очертания главных достопримечательностей Большого яблока.

Вот Статуя Свободы и Бруклинский мост.

За небоскребами Нью-Йорка следит ангел.

На предплечье Тити решил запечатлеть портрет своего ребенка, а на другой руке – мифические существа.

«Рукава» Тьерри набивал три дня у мастера под псевдонимом Bang Bang. Помимо Анри в его студии тату также делали Рианна, Адель, Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон.

Вернемся к спине француза. Легенда «Арсенала» не мог не увековечить очертания другого любимого города – Лондона. Мы видим Биг-Бен, знаменитый лондонский автобус, Тауэрский мост и Лондонский глаз. Пейзажи города дополняют портреты детей.

Что думаете о татуировках Тьерри?

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