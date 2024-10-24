🎥 Анри предпочитал класико на «Бернабеу», а не на «Камп Ноу». За экс-форварда «Барсы» причину объяснил Каррагер

В эти выходные на «Сантьяго Бернабеу» пройдет первое класико сезона – «Мадрида» и «Барселоны». Матч ожидается очень интересным, так как каталонский клуб при Флике устроил успешную перестройку, а команда Анчелотти не потеряла прошлогоднюю силу.

Несмотря на лигочемпионский вечер, в студии CBS Sports не обошли стороной класико. Тем более, что один из экспертов – Тьерри Анри, играл за «Барселону» и ему было что сказать. При этом француз решился на неожиданное признание – играть на «Бернабеу» нравилось больше. Но не спешите хейтить Тити, у него есть логическое объяснение. Точнее, за него это сделал Джейми Каррагер.

Тьерри Анри : «Мне все равно, кто вы, что вы делаете, но в эфире класико. В мое время все бросали дела, шли домой и смотрели матч. Где бы вы ни были, это не имеет значения. Это одна из тех игр, на которые люди будут ходить. И играть в ней. Всегда больше предпочитал делать это на «Бернабеу». Хоть это и выездной матч, но это что-то другое».

Кейт Абдо : «Почему так? Помоги мне это понять».

Анри попытался объяснить, но тут вмешался Джейми Каррагер, который в класико не участвовал, но на «Бернабеу» играл, и у него было свое «класико» – игры против «МЮ».

Джейми Каррагер : «Просто ты чувствуешь, как против тебя толпа. У меня так было с «Манчестер Юнайтед». Ты выходишь на поле, все против тебя. Если добиваешься результата, то чувствуешь себя лучше».

Кейт Абдо : «Не уверена, что всем, как тебе, так комфортно, когда их не любят».

Каррагер : «Просто интересно, а Биг Микс когда-нибудь бросал все и бежал домой, или что у них там называется класико?»