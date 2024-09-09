📸🎥 Кейт Абдо вышла замуж и разбила сердце Анри. Фанатская теория о том, что Тьерри влюблен в соведущую

Скоро стартует новый сезон Лиги чемпионов, а значит, в эфир телеканала CBS вернется неподражаемый квартет Кейт Абдо, Тьерри Анри, Джейми Каррагера и Майки Ричардса.

Абдо перед стартом сезона сыграла свадьбу. Ведущая вышла замуж за Малика Скотта – боксера, с которым девушка давно состояла в отношениях.

Малика регулярно вспоминают в студии CBS, порой крайне неудачно. В одном из эфиров Каррагер выдал неловкую шутку о верности Кейт Малику. К счастью, конфликт удалось красиво погасить.

Свадьба Абдо расстроила поклонников Тьерри Анри. Фанаты уже давно построили теорию о том, что Тити тайно влюблен в соведущую. Ну вы посмотрите, какая химия!

После новости о замужестве Кейт Тьерри оказался в трендах твиттера. Вот, что болельщики пишут о несчастном Тити:

💭 «Искренне надеюсь, что Анри в порядке».

💭 «Анри сейчас буквально Неймар, который пришел на свадьбу бывшей».

💭 «Кто-нибудь, проверьте, как там Тьерри Анри».

💭 «Майка и Джейми сообщают эту новость Тьерри».

💭 «Смешанные чувства относительно Анри. Я рад, что он попытался, но мне грустно, что он несправедливо проиграл, как в финале ЛЧ в 2006 году».

💭 «Так был создан новый злодей».

💭 «Тьерри Анри на этой свадьбе выглядел бы так».

💭 «Наши искренние молитвы и сочувствие отправляются Тьерри Анри».

Многие болельщики размышляют над тем, как сейчас выглядит француз:

Крепись, Тити, мы с тобой!

📹 Кейт Абдо назвала Каррагера Реднаппом. Реакция Джейми и Анри зафиксирована на видео

📹 Кейт Абдо попросила Дель Пьеро сравнить Анри и Мбаппе. Получился короткий ответ о том, как был хорош Тьерри

Ричардс выразил свой главный страх, касающийся шоу на CBS Sports. Он связан с одним из экспертов студии