Что там с возвращением Серхио Рамоса в «Мадрид»? Фабрицио Романо рассказал о планах «сливочных» на экс-капитана 🔥

Эдер Милитао, вероятно, пробудет в лазарете до конца сезона, такая же ситуация с Дани Карвахалем. Давид Алаба приступил к тренировкам, но австриец все еще далек от возвращения в строй. Лукас Васкес тоже получил повреждение, требующее длительное время на восстановление. От травмы до сих пор не вылечился и Орельен Тчуамени, который в минувшем сезоне вынуждено играл в защите.

Из здоровых защитников основы в распоряжении Анчелотти остались только Антони Рюдигер, Хесус Вальехо, Ферлан Менди и Фран Гарсия. Сообщалось, что в грядущих матчах обороне будет помогать Феде Вальверде.

Гути предложил «сливочным» другой вариант – вернуть в команду Серхио Рамоса, который сейчас как раз ищет новый клуб. Экс-капитан «Реала» в соцсетях активно намекал на готовность вновь надеть футболку любимой команды, но «королевский клуб» пока не видит смысла в возвращении своей легенды.

Фабрицио Романо рассказал о ситуации «Мадрида» и Рамоса:

«Серхио Рамос хочет пережить еще одну главу с «Реалом», он бы с большой радостью вернулся в «Реал». Дело не в деньгах, он готов согласиться на любые условия, лишь бы провести еще хотя бы один матч в футболке «Мадрида». Он, очевидно, легенда клуба и пользуется большим уважением у болельщиков «Реала».

Но по моим данным, прямо сейчас «Реал» не готов возвращать Рамоса в клуб. Идея «Мадрида» по-прежнему заключается в том, чтобы осуществить новый трансфер в 2025 году – клуб хочет подписать важного центрального защитника на длительный срок. Среди вариантов звучат имена Кастелло Лукеба, Йоррела Хато, Эмерика Лапорта. «Реал» следит за несколькими игроками.

Еще раз, на сегодняшний день «Мадрид» не дает зеленый свет на возвращение Рамоса, который с радостью бы вновь надел футболку «Реала». Не знаю, что произойдет завтра, но на сегодняшний день ситуация такова».

Что думаете о решение «сливочных» отказаться от подписания Серхио?

Рамос намекнул на возвращение в «Реал» после травмы Милитао – он все еще в отличной форме!

Тони Кроос не исключает возвращение в «Мадрид». Немец мило признался клубу в любви

Искусственный интеллект спешит на помощь: смотрим пять предложений для обороны «Реала» от ИИ