У «Мадрида» почти не осталось здоровых защитников после жуткой травмы Милитао. Гути предложил клубу идеальное усиление – еще и бесплатное

В матче с «Осасуной» «Мадрид» лишился трех игроков – Родриго, Милитао и Васкеса. У всех троих серьезные повреждения, но больше всего досталось Эдеру, у которого диагностирован разрыв «крестов».

«Королевский клуб» вновь столкнулся с кризисом в обороне, теперь из защитников основы в строю остались только Тони Рюдигер, Ферлан Менди, Хесус Вальехо и Фран Гарсия. Кроме Милитао и Васкеса, в лазарете находится Давид Алаба и Дани Карвахаль, который вряд ли вернется в строй в этом сезоне.

В прошлом сезоне компанию Рюдигеру в обороне составлял Тчуамени, но в ближайших матчах этого сезона подобное провернуть не получится – из-за травмы голеностопа Орельен выбыл минимум на месяц.

Гути считает, что в таких условиях «сливочным» необходимо усиливаться в зимнее трансферное окно. Экс-звезда «Реала» знает, кто сможет выручить Анчелотти:

«Посмотрите на беспокойство на лице Анчелотти. Милитао – очень важный игрок, который только что вернулся после прошлогодней травмы. Он вернулся на свой уровень, но теперь вновь оставил в руинах оборону «Реала». Кроме того, травму получил Карвахаль, Алаба из-за травмы не играет слишком долго. Клубу нужно срочно выходить на трансферный рынок.

Идеальный вариант – Серхио Рамос, у него сейчас нет команды. Он может сыграть на нескольких позициях в обороне. В данной ситуации я точно могу представить такое подписание, тем более трансфер будет бесплатным. В прошлом сезоне он играл за «Севилью» и показал себя хорошо.

Если клуб готов подписать кого-то за большие деньги, зная, что он будет игроком старта на ближайшие десять лет, тогда его стоит подписать. Но брать в декабре случайного защитника, не понимая, как он будет играть и останется ли он в команде, странно. Лучше взять Серхио. Он парень из этого клуба, в прошлом сезоне был действующим игроком. Он по-прежнему заботится о своей форме и может многим помочь команде за эти шесть месяцев».

Рамос с конца прошлого сезона ищет новую команду. Сообщалось, что экс-капитаном «королевского клуба» активно интересуется «Бока Хуниорс».

Что думаете о совете Гути?

📸 «Мадрид» за тайм лишился трех игроков. Милитао после травмы плакал и громко кричал – похоже, снова «кресты»

Воспитанник «Реала» отдал блестящий ассист в первом матче за основу. А ведь игрок проходит по делу о секс-скандале

Серхио Рамос выбрал UFC вместо Эль-Классико: болел за грузина и даже вышел в октагон