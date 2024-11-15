Тони Кроос не исключает возвращение в «Мадрид». Немец мило признался клубу в любви
Тони Кроос уже несколько месяцев как повесил бутсы на гвоздь, сейчас он сосредоточен на собственной академии и немецкой медиалиге.
Все же Кроос не забывает о «Мадриде». В подкасте Einfach mal Luppen, который Тони ведет вместе с братом Феликсом, легенда «сливочных» признался в любви «королевскому клубу»:
«Для меня «Реал» всегда будет важен, это неизменно. Наш с «Реалом» совместный период был слишком долгим, слишком масштабным, слишком успешным, в нем было так много любви.
Я всегда буду рядом с «Реалом», я всегда буду защищать «Реал» и я всегда буду на стороне «Реала». Учитывая мою близость с «Реалом», мои отношения с «Реалом», я никогда не стану исключать, что когда-нибудь в будущем займусь чем-нибудь в этом клубе».
Даже после завершения игровой карьеры Тони все еще фигурирует в списке номинантов на элитные футбольные награды. Например, на премии Globe Soccer Awards немец претендует на звание лучшего полузащитника и лучшего игрока года.
Как думаете, какую должность в «Мадриде» сможет занять Кроос?
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