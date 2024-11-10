Рамос намекнул на возвращение в «Реал» после травмы Милитао - он все еще в отличной форме!

Несмотря на легкую победу, у «Реала» возникли большие проблемы в матче с «Осасуной». Клуб лишился трех игроков из-за травм — Родриго, Милитао и Васкеса. «Реал» сообщил, что у Милитао диагностирован полный разрыв передней крестообразной связки с поражением обоих менисков правой ноги.

Marca утверждает, что в текущем сезоне Милитао уже не сыграет. Журналист La Sexta Хосе Луис Санчес написал, что бразилец пропустит девять месяцев.

Самое грустное, что Эдер уже сталкивался с разрывом «крестов» не так давно. Он пропустил 232 дня, получив травму в августе 2023 года.

Ранее легенда «Реала» Гути намекнул , что в такой ситуации с эпидемией травм команду может выручить старый добрый капитан — Серхио Рамос.

И, похоже, Рамос уже сам намекает на то, что он готов к такому вызову. Вот такое видео с тренировкой Серхио выложил накануне:

38-летний Рамос все еще в отличной форме. Летом у него закончился контракт с «Севильей», были варианты в США, Бразилии, Аргентине и Турции, но не удалось договориться по финансам.

Верите, что Серхио сможет помочь «Реалу» сейчас?

📸 «Мадрид» за тайм лишился трех игроков. Милитао после травмы плакал и громко кричал – похоже, снова «кресты»

У «Мадрида» почти не осталось здоровых защитников после жуткой травмы Милитао. Гути предложил клубу идеальное усиление – еще и бесплатное