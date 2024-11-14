Искусственный интеллект спешит на помощь: смотрим пять предложений для обороны «Реала» от IA 😲💻

У «Мадрида» настоящая беда с центральными защитниками - игроки «основы» Эдер Милитао и Давид Алаба травмированы, травмирован также правый латераль команды Дани Карвахаль.

В клубе серьезно рассматривают возможность возвращения Серхио Рамоса, а также варианты выхода на зимний трансферный рынок.

Нейросеть решила подсобить «Реалу» и предложить пять вариантов подходящих для клуба центральных защитников, которых можно попробовать подписать зимой. Один из них явно не оценят в «Барселоне»...

Рональд Араухо, «Барселона»

Стоимость футболиста оценивается в 70 млн евро, он - лидер обороны «Барсы» и мог бы хорошо смотреться в «Реале».

Эмерик Лапорт, «Аль-Наср»

Саудовский клуб не отпустит чемпиона Европы меньше, чем за 30 млн евро. Кроме того, Лапорту потребуется высокая заработная плата. Готов ли к этому «Реал»?

Пау Торрес, «Астон Вилла»

Испанец стал одной из сенсаций в команде Унаи Эмери, он также отлично знаком с Ла Лигой благодаря выступлениям за «Вильярреал». Его трансферная стоимость составляет 45 млн евро.

Антониу Силва, «Бенфика»

Один из самых многообещающих защитников. Основной игрок «Бенфики» и сборной Португалии, уже имеет опыт выступления в Лиге чемпионов. Трансферная стоимость Антонио - 45 млн евро.

Гонсалу Инасиу, «Спортинг»

Еще один португалец, отлично бы дополнил оборону «Мадрида». Незаменимый игрок «Спортинга» также оценивается в 45 млн.

Подойдет кто-то из парней «Реалу» или возвращаем Рамоса? Пишите в комментариях.