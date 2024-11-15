Каррагер впервые высказался об арбитре, назвавшим «Ливерпуль» «дерьмом». Джейми внезапно согласился с Невиллом

Многие успели высказать о видео, на котором арбитр Дэвид Кут называет Клоппа «полным мудаком», а «Ливерпуль» «дерьмом». Гари Невилл, например, неожиданно встал на защиту судьи : он осудил человека, слившего видео. А вот голос Мерсисайда, Джейми Каррагер, молчал.

Легенда «красных» обещал высказаться о ситуации в свежем выпуске подкаста Stick to Football. Очередная серия уже в сети, мы наконец можем узнать мнение Джейми. Вы удивитесь, но он частично согласился с Невиллом:

«Тот факт, что это видео появилось спустя четыре года после карантина, означает, что кто-то сохранил его и выложил сейчас. Люди совершают глупые поступки. Вы немного выпили и просыпаетесь утром, чтобы удалить это, но кто-то успевает это сохранить... для него [Кута] это просто кошмар. Он живет в кошмаре. Когда человек говорит на камеру то, что он сказал, стоит просто завершить запись.

Я не могу представить, что сейчас переживает этот парень [Кут], и я не хочу, чтобы тут сработала культура отмены. Как он теперь сможет судить? Дело не только в том, что он не может судить матчи «Ливерпуля», как он будет судить игры «Эвертона»? К нему будет приковано столько глаз.

Что я больше всего презираю в социальных сетях, так это когда арбитр принимает решение, а все фанаты в интернете начинают грызню. Но, кроме того, разве люди не думали, что у судей в любом случае будет свое мнение о других людях?»

Ожидали от Джейми такой позиции?

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