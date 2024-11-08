Топ тренеров по голам в первых матчах у руля новой команды. Флик попал в список дважды, но на первом месте другой немец

Флик проводит прекрасную работу в свой первый сезон у руля «Барселоны». В последних пяти матчах «блауграна» Ханса-Дитера суммарно забила 21 гол, «Баварии» и «Мадриду» от каталонцев досталось по четыре мяча.

Всего под руководством немецкого специалиста «Барса» отыграла 16 матчей во всех турнирах. В этих встречах «блауграна» забила 55 голов – 3,44 мяча за игру.

По результативности в первый сезон у руля команды Ханси превзошел собственные показатели сезона 2019/20, когда немец возглавил «Баварию». Тогда в первых 16-ти матчах с Фликом во главе мюнхенцы забили 52 гола.

Портал Transfermarkt составил рейтинг лучших стартов тренеров в новых клубах с точки зрения голов. В расчет брались показатели первых 16 матчей команды под руководством нового специалиста, рейтинг охватил результаты коучей с 2000 года среди топ-5 лиг Европы.

Первую строчку занимает Нагельсманн и его первые матчи в качестве главного тренера «Баварии». В сезоне-2021/22 мюнхенцы за 16 стартовых игр во всех турнирах забили феноменальные 65 голов, в среднем чуть больше четырех мячей за встречу. За Рекордмайстера в рейтинге также отвечает Гвардиола, при котором в сезоне-2013/14 «Бавария» на старте наколотила 48 голов.

Как и Флик, в рейтинг с разными командами дважды попал Томас Тухель: с «ПСЖ» в сезоне-2018/19 и с дортмундской «Боруссией» в сезоне-2015/16.

Топ лучших тренеров по количеству голов в первых 16-ти матчах у руля новой команды

Первый столбик – среднее кол-во голов за игру, второй столбик – голы за 16 матчей

Уже в эти выходные в рейтинг точно залетит Венсан Компани. «Бавария» бельгийца за 15 матчей при новом тренере забила 51 гол, в грядущем туре Бундеслиги команда сразится с «Санкт-Паули».

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