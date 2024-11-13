Топ-20 важнейших игроков «Реала» в 21 веке. Никого не забыли?

Для многих болельщиков мадридской «Реал» — больше, чем просто клуб. Каждый топ-матч этой команды собирает у экранов десятки миллионов зрителей, предвкушающих новую главу футбольной истории. В XXI веке «Реал» подарил нам невероятные моменты, потрясающие победы и целую галерею звездных игроков.

Каждый из них оставил след в истории клуба, каждый — по-своему уникален и незаменим. От лидеров, вдохновлявших команду на поле и за его пределами, до молчаливых героев, чья работа на результат не всегда была в центре внимания.

Смотрим на 20 лучших игроков «Мадрида» в 21 веке по версии портала Score90. Рейтинг учитывает длительность пика индивидуальной формы и вклад в успехи команды.