Кто в АПЛ зарабатывает больше всего? В топ-20 доминирует «Сити», у одного игрока бонусы выше основной зарплаты

Не секрет, что АПЛ – одна из самых щедрых на зарплаты лиг в Европе. По данным ресурса Capology, в Англии самая большая зарплата у Кевина де Брюйне. «Сити» платит бельгийцу 20,8 млн фунтов в год до уплаты налогов.

Недалеко от одноклубника ушел Эрлинг Холанд, который в год получает 19,5 млн фунтов. При этом с учетом бонусов доход норвежца будет гораздо выше: бонусные выплаты Холанда могут достигать 24,7 млн евро – больше, чем основная зарплата.

Третью строчку разделили Каземиро и Мо Салах, парни получают по 18,2 млн фунтов в год, но бразилец обходит египтянина за счет более высоких бонусных выплат.

В топ-20 доминирует «Манчестер Сити», «горожан» представляют восемь футболистов. От «Ман Юнайтед» и «Арсенала» в рейтинге по четыре игрока, а от «Челси» и «Ливерпуля» – по два.

Топ-20 самых больших зарплат в АПЛ в сезоне-2024/24

*Суммы указаны в фунтах, до уплаты налогов. Первый столбик – зарплата в неделю, второй – в год, третий – бонусы

Как вам рейтинг? Кто-то удивил?

Самый высокооплачиваемый игрок в истории АПЛ суммарно заработал 196 млн евро! Стерлинг второй, в топ-10 попал Лукаку

Топ-10 футбольных клубов Европы с самыми дорогими и дешевыми футболками

«Стоимость их состава больше нашего в 124 раза!» В топ-25 самых дорогих игроков Лиги конференций – 21 футболист «Челси»